Датские исследователи разработали инновационный метод контроля веса
Категория
Наука и медицина
Дата публикации

Датские исследователи разработали инновационный метод контроля веса

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Источник:  online.ua

Ученые из Дании создали молекулу, способную имитировать влияние физических дел на организм человека, а также реакции, преимущественно происходящие во время голода.

Главные тезисы

  • Молекула LaKe разработана датскими учеными для контроля веса и имитации физических упражнений, снижая уровень жирных кислот в крови.
  • LaKe может стать полезной диетической добавкой, позволяя поддерживать форму без ограничений в питании или необходимости физических нагрузок.
  • Исследования показали, что LaKe может помочь улучшить здоровье и концентрацию у пациентов с болезнями Паркинсона и деменцией, давая новые возможности для терапии.
  • LaKe контролирует уровень лактата и кетонов, снижая риск метаболического синдрома и способствуя общему физическому и психическому благополучию.
  • Молекула LaKe представляет собой инновационный подход к контролю веса, который может изменить представление о здоровье и фитнесе.

Что известно о молекуле, которая может заменить занятия спортом

По результатам предыдущих исследований, регулярные физические упражнения положительно влияют на физическое и психическое состояние человека, уменьшая риск возникновения серьезных заболеваний.

Профессора из Орхусского университета в Дании обратили внимание на то, что не каждый человек может соблюдать диету или регулярно заниматься спортом.

Чтобы избавиться от этих ограничений, ученые разработали молекулу, которая влияет на обмен процессов в организме и эквивалентна быстрой пробежке на дистанцию в 10 км.

Датские ученые разработали молекулу для контроля веса и имитации физических упражнений
Бег

Ученые отмечают, что физические упражнения и периодическое голодание полезны для организма, способствуют укреплению сердца и уменьшают содержание жиров в крови.

В этом случае топливом для клеток служит повышенный уровень лактата и кетонов.

Это вызывает повышенное производство гормона, который ингибирует аппетит и приводит к снижению уровня свободных жирных кислот в крови, способствуя снижению риска возникновения так называемого метаболического синдрома.

Хотя лактат и кетоны есть в природе, их нельзя употреблять в достаточном количестве, избегая выработки нежелательных продуктов — кислоты и соли.

Что известно о новой молекуле

Новая молекула получила название LaKe. По результатам экспериментов на мышах, молекула продемонстрировала способность успешно контролировать уровень лактата и кетоны без причинения вреда здоровью.

В случае успешного проведения клинических исследований ученые надеются со временем запустить производство новой диетической добавки.

По их словам, добавки на основе молекулы LaKe позволят людям не ограничивать себя в еде или необходимости регулярных занятий спортом для поддержания тела в хорошей форме.

Кроме того, молекула может помочь устранить проблемы с концентрацией, например, у пациентов с болезнью Паркинсона и деменцией, часто имеющих низкий уровень энергии в мозге, что мешает ему нормально функционировать.

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