Науковці з Данії створили молекулу, здатну імітувати вплив фізичних справ на організм людини, а також реакції, що переважно відбуваються під час голоду.

Що відомо про молекулу, яка може замінити заняття спортом

Зазначається, що за результатами попередніх досліджень, регулярні фізичні вправи позитивно впливають на фізичний та психічний стан людини, зменшуючи ризик виникнення серйозних захворювань.

Професори з Орхуського університету в Данії звернули увагу на те, що не кожна людина має змогу дотримуватись дієти або регулярно займатись спортом.

Аби позбавитись цих обмежень, науковці розробили молекулу, яка впливає на обміні процеси в організмі та еквівалентна швидкій пробіжці на дистанцію у 10 км.

Біг

Науковці зазначають, що фізичні вправи та періодичне голодування корисні для організму, сприяють зміцненню серця та зменшують вміст жирів у крові.

У цьому випадку паливом для клітин слугує підвищений рівень лактату та кетонів.

Це викликає підвищене виробництво гормону, який пригнічює апетит та призводить до зниження рівня вільних жирних кислот у крові, сприяючи зниженню ризику виникнення так званого метаболічного синдрому.

Хоча лактат та кетони є в природі, їх не можна споживати в достатній кількості, уникаючи вироблення небажаних продуктів — кислоти та солі.

Що відомо про нову молекулу

Нова молекула отримала назву LaKe. За результатами експериментів на мишах, молекула продемонструвала здатність успішно контролювати рівень лактату та кетони без завдання шкоди здоров’ю.

У разі успішного проведення клінічних досліджень науковці сподіваються згодом запустити виробництво нової дієтичної добавки.

За їх словами, добавки на основі молекули LaKe дозволять людям не обмежувати себе у вживанні їжі або необхідності регулярних занять спортом для підтримки тіла у гарній формі.

Крім того, молекула може допомогти усунути проблеми з концентрацією, наприклад, у пацієнтів із хворобою Паркінсона та деменцією, які часто мають низький рівень енергії в мозку, що заважає йому нормально функціювати.