Дельфинарий "Немо" может иметь филиалы в РФ и связи с партией Путина — расследование
Категория
Украина
Дата публикации

Дельфинарий "Немо" может иметь филиалы в РФ и связи с партией Путина — расследование

дельфинарий
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Источник:  online.ua

Аналитики OSINT-агентства Molfar в сотрудничестве с организацией по спасению животных и окружающей среды UAnimals обнаружили, что украинская сеть дельфинариев «Немо», вероятно, имеет филиалы в РФ и в оккупированном Крыму и курируется эксдепутатами из российской провластной партии «Единая Россия».

Главные тезисы

 

  • Владельцы 'Нерума', украинской компании, предположительно являются основателями российской компании 'Экологический центр'.
  • Дельфинарий 'Немо' также связан с другими российскими компаниями, включая 'Чудное море', владельцем которой является депутат от партии Путина.
  • Сотрудничество 'Немо' с Россией вызывает вопросы о бизнесе, принимая во внимание политическую ситуацию и эксплуатацию животных.

Какие связи может иметь украинский дельфинарий "Немо" с РФ

Первый дельфинарий "Немо" открыли в Одессе в 2005 году при поддержке севастопольского частного предприятия "Биологическая станция".

Далее украинская компания «Нерум» арендовала дельфинарий с животными, а затем присвоила его вместе со зданием и земельным участком. С тех пор "Немо" принадлежат "Неруму" — аналитики утверждают, что именно через эту компанию прослеживается связь украинской сети дельфинариев с российскими филиалами.

Владельцы «Нерума» — Раиса Кисловская, Михаил и Вячеслав Кучуки, супруги Сергея и Наталии Келюшков, Дмитрий Уровский — вероятно, являются основателями российской компании «Экологический центр». Компания работает в Анапе и платит налоги в российский бюджет. Например, в 2022 году — это 500 тысяч рублей (свыше $5,5 тысячи).

Фото — molfar.com/blog

По данным аналитиков Molfar , «Немо» имеют филиалы-дельфинарии в российских городах Анапе, Джубзе, Витязеве, станице Голубицкой и Нижнем Новгороде.

Фото — molfar.com/blog

В оккупированном Крыму, именно в Алуште и Феодосии, также работают дельфинарии «Немо», возможно, через общество с ограниченной ответственностью «Дельфинарий «Немо». Его учредителями является компания «Нерум» из Одессы и Татьяна Рябчикова. Расследователи предполагают, что компании "Немо", "Чудное море" и "Экологический центр" сохраняли связи и после вторжения России в Украину в 2014 году.

В период с 2016 по 2019 год на основном сайте nemo.ua под названием города была размещена ссылка на сайт крымского дельфинария, который на февраль 2024 года работает, но все упоминания о принадлежности к сети «Немо» из него удалены.

В белорусском Минске дельфинарий "Немо" тоже работает под юридическим лицом "Дельфинарий-Немо". Вместе с тем дельфинарии в Минске, Алуште и Феодосии имеют одинаковые логотип и дизайн сайтов. К тому же «Немо» в Одессе, Минске и Алматы (Казахстан) предлагают одинаковые подарочные сертификаты, на которых размещены контакты одесского «Немо».

Фото — molfar.com/blog

Также известно, что "Немо" тесно связан и с другими российскими компаниями, в частности с "Чудное море", владельцем которой является Сергей Зиринов, депутат от партии "Единая Россия". Его подозревали в совершении убийств и создании банды, поэтому политика осудили на 21 год.

Сергей Зиринов (фото — molfar.com/blog)

Дельфинарии часто воспринимаются как места развлечения и отдыха. Эти заведения работают на коммерции, эксплуатируют животных для заработка и это уже должно вызывать беспокойство. А кроме этого сеть дельфинариев "Немо" вероятно не пренебрегает работать с Россией, даже несмотря на полномасштабное российское вторжение. Потому что получается, что издевательство над животными и сотрудничество с РФ — это только бизнес?, — подытожили в расследовании.

Что известно о предыдущих скандалах с "Немо"

В апреле 2023 года зоозащитная организация UAnimals обратилась в полицию через фотосессию TikTok-блогерки с морским котиком в гостиничном номере одесского Nemo Hotel Resort & SPA.

Дельфинарий и руководство гостиничного комплекса обвинили в издевательстве над животными. Однако в дельфинарии объяснили, что "во время прогулки котика с его тренером по территории отеля они встретили блоггеров, с которыми раньше успели подружиться".

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