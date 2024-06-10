Дельфінарій "Немо" може мати філії в РФ та звʼязки з партією Путіна — розслідування

Аналітики OSINT-агенції Molfar у співпраці з організацією з порятунку тварин та довкілля UAnimals виявили, що українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії у РФ та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Единая Россия».
Головні тези:
- Дельфінарії «Немо» в різних містах мають спільне лого та дизайн сайтів. Також встановлені однакові подарункові сертифікати, що свідчить про їхню взаємопов’язаність.
- Тісні зв’язки мережі дельфінаріїв «Немо» з російськими компаніями, зокрема з «Чудноє морє», яка належить депутату від партії Путіна, підводять під питання етику відносин та ставлення до тварин у цих закладах.
- Розслідування показало, що діяльність дельфінарію «Немо» може бути пов’язана із випадками знущання з тварин, що вимагає уваги та відповідальності від громадськості та влади.
Які звʼязки може мати український дельфінарій "Немо" з РФ
Перший дельфінарій «Немо» відкрили в Одесі в 2005 році за підтримки севастопольського приватного підприємства «Біологічна станція».
Далі українська компанія «Нерум» орендувала дельфінарій з тваринами, а згодом привласнила його разом із будівлею та земельною ділянкою. Відтоді «Немо» належать «Неруму» — аналітики стверджують, що саме через цю компанію простежується звʼязок української мережі дельфінаріїв з російськими філіями.
Власники «Неруму» — Раїса Кісловська, Михайло і Вʼячеслав Кучуки, подружжя Сергія і Наталі Келюшків, Дмитро Уривський — ймовірно, є засновниками російської компанії «Экологический центр». Компанія працює в Анапі та сплачує податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році — це 500 тисяч рублів (понад $5,5 тисячі).
За даними аналітиків Molfar, «Немо» мають філії-дельфінарії в російських містах Анапі, Джубзі, Вітязєві, станиці Голубицькій та Нижньому Новгороді.
У період з 2016 по 2019 рік на основному сайті nemo.ua за назвою міста було розміщено посилання на сайт кримського дельфінарію, що на лютий 2024 працює, але всі згадки про приналежність до мережі «Немо» з нього видалені.
У білоруському Мінську дельфінарій «Немо» теж працює під юридичною особою «Дельфинарий-Немо». Разом з тим дельфінарії у Мінську, в Алушті та Феодосії мають однакові лого та дизайн сайтів. До того ж «Немо» в Одесі, Мінську та в Алмати (Казахстан) пропонують однакові подарункові сертифікати, на яких розміщені контакти одеського «Немо».
Також відомо, що "Немо" тісно пов’язаний і з іншими російськими компаніями, зокрема з "Чудноє морє", власником якої є Сергій Зірінов, депутат від партії "Единая Россия". Його підозрювали у скоєнні вбивств і створенні банди, тож політика засудили терміном на 21 рік.
Що відомо про попередні скандали з “Немо”
У квітні 2023 року зоозахисна організація UAnimals звернулась до поліції через фотосесію TikTok-блогерки з морським котиком у готельному номері одеського Nemo Hotel Resort & SPA.
Дельфінарій і керівництво готельного комплексу звинуватили у знущанні над тваринами. Однак у дельфінарії пояснили, що «під час прогулянки котика з його тренером по території готелю вони зустріли блогерів, з якими раніше встигли подружитися».
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