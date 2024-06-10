Дельфінарій "Немо" може мати філії в РФ та звʼязки з партією Путіна — розслідування

Аналітики OSINT-агенції Molfar у співпраці з організацією з порятунку тварин та довкілля UAnimals виявили, що українська мережа дельфінаріїв «Немо», імовірно, має філії у РФ та в окупованому Криму, та курується ексдепутатами з російської провладної партії «Единая Россия».

Які звʼязки може мати український дельфінарій "Немо" з РФ

Перший дельфінарій «Немо» відкрили в Одесі в 2005 році за підтримки севастопольського приватного підприємства «Біологічна станція».

Далі українська компанія «Нерум» орендувала дельфінарій з тваринами, а згодом привласнила його разом із будівлею та земельною ділянкою. Відтоді «Немо» належать «Неруму» — аналітики стверджують, що саме через цю компанію простежується звʼязок української мережі дельфінаріїв з російськими філіями.

Власники «Неруму» — Раїса Кісловська, Михайло і Вʼячеслав Кучуки, подружжя Сергія і Наталі Келюшків, Дмитро Уривський — ймовірно, є засновниками російської компанії «Экологический центр». Компанія працює в Анапі та сплачує податки в російський бюджет. Наприклад, у 2022 році — це 500 тисяч рублів (понад $5,5 тисячі).

Фото — molfar.com/blog

За даними аналітиків Molfar, «Немо» мають філії-дельфінарії в російських містах Анапі, Джубзі, Вітязєві, станиці Голубицькій та Нижньому Новгороді.

Фото — molfar.com/blog

В окупованому Криму, конкретно в Алушті та Феодосії, також працюють дельфінарії «Немо», ймовірно, через товариство з обмеженою відповідальністю «Дельфинарий «Немо». Його засновниками є згадана компанія «Нерум» з Одеси й Тетяна Рябчікова. Розслідувачі припускають, що компанії «Немо», «Чудное море» та «Экологический центр» зберігали звʼязки й після вторгнення Росії в Україну в 2014 році. Поширити

У період з 2016 по 2019 рік на основному сайті nemo.ua за назвою міста було розміщено посилання на сайт кримського дельфінарію, що на лютий 2024 працює, але всі згадки про приналежність до мережі «Немо» з нього видалені.

У білоруському Мінську дельфінарій «Немо» теж працює під юридичною особою «Дельфинарий-Немо». Разом з тим дельфінарії у Мінську, в Алушті та Феодосії мають однакові лого та дизайн сайтів. До того ж «Немо» в Одесі, Мінську та в Алмати (Казахстан) пропонують однакові подарункові сертифікати, на яких розміщені контакти одеського «Немо».

Фото — molfar.com/blog

Також відомо, що "Немо" тісно пов’язаний і з іншими російськими компаніями, зокрема з "Чудноє морє", власником якої є Сергій Зірінов, депутат від партії "Единая Россия". Його підозрювали у скоєнні вбивств і створенні банди, тож політика засудили терміном на 21 рік.

Сергій Зірінов (фото — molfar.com/blog)

Дельфінарії часто сприймаються як місця розваги та відпочинку. Ці заклади працюють на комерції, експлуатують тварин для заробітку і це вже має викликати занепокоєння. А окрім цього мережа дельфінаріїв “Немо” ймовірно не нехтує працювати з Росією, навіть попри повномасштабне російське вторгнення. Бо виходить так, що знущання з тварин та співпраця з РФ — це лише бізнес?, — підсумували в розслідуванні. Поширити

Що відомо про попередні скандали з “Немо”

У квітні 2023 року зоозахисна організація UAnimals звернулась до поліції через фотосесію TikTok-блогерки з морським котиком у готельному номері одеського Nemo Hotel Resort & SPA.