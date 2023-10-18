Дело Майдана. Суд объявил приговоры пяти "беркутовцам"
Категория
Украина
Дата публикации

Дело Майдана. Суд объявил приговоры пяти "беркутовцам"

Майдан
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Источник:  Суспільне

Святошинский районный суд объявил приговоры по делу Майдана о расстрелах людей в Киеве по улице Институтской 20 февраля 2014 года.

Пять «беркутовцев» получили приговоры

Суд назначил пожизненное заключение заместителю командира спецподразделения "Беркут" Олегу Янишевскому. У него также отнимают все его звания.

Спецназначение Павла Аброскина приговорили к 15 годам с лишением права занимать должности 3 года.

Бывший боец подразделения Сергей Зинченко получил по совокупности преступления 15 лет с лишением занимать должность 3 года. Также у него забрали звание.

При этом отметим, что эти трое беркутовцев были освобождены из-под стражи в декабре 2019 года в рамках обмена пленными с Россией. Они бежали в страну-агрессора.

Тем временем суд оправдал оставшегося в Украине Сергея Тамтуру. Александра Маринченко приговорили к 5 годам тюрьмы за превышение служебных полномочий, однако суд учел ему в срок наказания срок нахождения под стражей по схеме: 1 день предварительного заключения за 2 дня лишения свободы. Поэтому считается, что он отбыл наказание. Сторона обвинения обжалует приговор.

Что известно о деле Майдана

В конце 2013 и начале 2014 годов Украину охватили массовые протесты, которые получили название Революция достоинства. Они привели к смене власти и бегству за границу тогдашнего президента Виктора Януковича и его соратников. Кульминацией событий стало массовое противостояние на Майдане в Киеве 18-20 февраля 2014 г., в результате которого были убиты 107 протестующих и 13 милиционеров.

ГПУ объявила подозрения в причастности к убийствам на Майдане 66 лицам, 46 из которых находятся в розыске. В основном обвинения в расстрелах выдвинуты сотрудникам расформированного ныне спецподразделения МВД "Беркут".

Кроме того, подозрения в организации преступлений выдвинуты Виктору Януковичу, его старшему сыну Александру, экс-премьеру Николаю Азарову, экспредседателю МВД Виталию Захарченко, эксгенпрокурору Виктору Пшонке и его сыну Артему и другим. Большинство из них в настоящее время скрывается в России.

Совокупно во всех городах Украины расследуется более 4,7 тыс. преступлений против участников Революции Достоинства.

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