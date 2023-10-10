Доверие будет подорвано. США отреагировали на попытки РФ вернуться в Совет ООН по правам человека

10 октября состоится голосование за нового члена в Совете ООН по правам человека. Россия будет соперничать против Болгарии и Албании.

Что известно о Совете ООН по правам человека

Совет по правам человека состоит из 47 государств-членов, распределенных по географическим регионам и избранных другими государствами.

10 октября за два места в Восточноевропейском блоке сразятся три страны: Россия против Албании и Болгарии.

Теоретически голосование учитывает соблюдение прав человека и обязательства кандидата. Но голосование является тайным, что позволяет нациям легко отправлять свои сообщения.

Радио Свобода приводит слова представителя по специальным политическим делам Постоянного представительства США при ООН Роберт Вуда относительно голосования за РФ:

Несмотря на ее (России – ред.) попытки отрицать и переложить вину, буду откровенным: именно действия России делают ее непригодной для членства в Совете по правам человека. Какие еще доказательства необходимы международному сообществу? Поделиться

Он добавил, что повторное избрание в этот орган России, «пока она открыто продолжает совершать военные и другие массовые преступления, станет уродливым пятном, которое подорвет доверие к Совету и Организации Объединенных Наций».

Мы надеемся, что члены ООН решительно отвергнут ее бессмысленную кандидатуру, как они это сделали в прошлом году, — сказал CNN Джейсон Эванс, спикер миссии США в ООН. Поделиться

Что известно о РФ в Совете ООН по правам человека

Кремль надеется, что достаточно стран мира по тем или иным причинам готовы закрыть глаза на ордер на арест Путина и расследование ООН по военным преступлениям РФ.

Другие страны готовы проголосовать за РФ, если Кремль будет щедрым на продовольствие и зерно.

Россия присоединилась к Совету по правам человека в январе 2021 года. Но в апреле 2022 г. она стала первой страной, исключенной из Совета после Ливии в 2011 году.

Девяносто три страны поддержали шаг по исключению Москвы, в то время как 24 проголосовали против, а 58 воздержались.

Китай, Куба, Северная Корея, Иран, Сирия и Вьетнам вместе с Россией были среди тех, кто выступил против этого шага. Бразилия, ЮАР, Мексика, Египет и Саудовская Аравия воздержались.