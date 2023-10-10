Довіру буде підірвано. США відреагували на спроби РФ повернутися до Ради ООН з прав людини

10 жовтня відбудеться голосування за нового члена в Раді ООН з прав людини. Росія буде змагатися проти Болгарії та Албанії.

Що відомо про Раду ООН з прав людини

Рада з прав людини складається з 47 держав-членів, розподілених за географічними регіонами та обраних іншими державами.

10 жовтня за два місця в Східноєвропейському блоку змагатимуться три країни: Росія проти Албанії та Болгарії.

Теоретично, голосування враховує дотримання прав людини та зобов’язання кандидата. Але голосування є таємним, що дозволяє націям легко надсилати власні повідомлення.

Радіо Свобода наводить слова представника зі спеціальних політичних справ Постійного представництва США при ООН Роберт Вуда щодо голосування за РФ:

Попри її (Росії – ред.) намагання заперечити та перекласти вину, буду відвертим: саме дії Росії роблять її непридатною до членства у Раді з прав людини. Які ще докази необхідні міжнародній спільноті? Поширити

Він додав, що повторне обрання до цього органу Росії, «поки вона відкрито продовжує чинити воєнні та інші масові злочини, стане потворною плямою, яка підірве довіру до Ради та до Організації Об'єднаних Націй».

Ми сподіваємося, що члени ООН рішуче відхилять її безглузду кандидатуру, як вони це зробили минулого року, — сказав CNN Джейсон Еванс, речник місії США в ООН. Поширити

Що відомо про РФ в Раді ООН з прав людини

Кремль сподівається, що достатньо країн світу з тих чи інших причин готові заплющити очі на ордер на арешт Путіна та розслідування ООН щодо воєнних злочинів РФ.

Інші країни готові проголосувати за РФ, якщо Кремль буде щедрим на продовольство та зерно.

Росія приєдналася до Ради з прав людини в січні 2021 року. Але в квітні 2022 року вона стала першою країною, виключеною з Ради після Лівії в 2011 році.

Дев’яносто три країни підтримали крок щодо виключення Москви, тоді як 24 проголосували проти, а 58 утрималися.

Китай, Куба, Північна Корея, Іран, Сирія та В'єтнам разом із Росією були серед тих, хто виступив проти цього кроку. Бразилія, ПАР, Мексика, Єгипет і Саудівська Аравія утрималися.