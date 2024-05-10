Джастин и Гейли Бибер впервые станут родителями
Категория
Шоу-бизнес
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Джастин и Гейли Бибер впервые станут родителями

Джастин и Гейли Бибер
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Звездные супруги поделились со поклонниками счастливой новостью о беременности Гейли Бибер.

Пара опубликовала трогательные кадры в соцсети

Певец и модель опубликовали в инстаграмме трогательные кадры, на которых можно увидеть беременный животик Гейли.

На фотосессии 27-летняя девушка позировала в белом сетевом платье, что подчеркнула ее беременность, а также в платке. Тем временем исполнитель предстал в роли фотографа.

Судя по тому, что на фото также присутствующий пастор, вероятно, пара возобновила свои свадебные обеты.

Из-за беременности Гейли уже пропустила ряд престижных светских мер, однако после публикации поста все вопросы о причине отпали.

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Сообщение, распространенное Hailey Rhode Baldwin Bieber (@haileybieber)

Что известно об отношениях Джастина и Гейли Бибер

Будущие влюбленные познакомились еще в 2009 году, однако встречаться они начали только в 2015. В прошлом пара то сходилась, то расходилась.

Кроме того, параллельно с этим Бибер имел еще скандалы со своей бывшей Селеной Гомес.

В 2018 году Джастин сделал предложение американской модели и телевизионной звезде и в том же году они пошли под венец. Пара ранее открыто говорила о том, что планирует детей, а также признавалась, что обсуждала тему отцовства еще до заключения официального брака.

В 2020 году артист делился, что хочет иметь много детей, однако будет в этом вопросе учитывать и желание своей избранницы.

30-летний музыкант добавлял, что Гейли как женщина и личность хочет реализовать свои цели, поэтому пока не готова погружаться в материнство.

Новость о беременности Гейли Бибер произвела настоящий фурор среди фанатов пары — в комментариях под сообщением они выражают свою любовь и поддержку.

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