Звездные супруги поделились со поклонниками счастливой новостью о беременности Гейли Бибер.
Пара опубликовала трогательные кадры в соцсети
Певец и модель опубликовали в инстаграмме трогательные кадры, на которых можно увидеть беременный животик Гейли.
На фотосессии 27-летняя девушка позировала в белом сетевом платье, что подчеркнула ее беременность, а также в платке. Тем временем исполнитель предстал в роли фотографа.
Судя по тому, что на фото также присутствующий пастор, вероятно, пара возобновила свои свадебные обеты.
Из-за беременности Гейли уже пропустила ряд престижных светских мер, однако после публикации поста все вопросы о причине отпали.
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Что известно об отношениях Джастина и Гейли Бибер
Будущие влюбленные познакомились еще в 2009 году, однако встречаться они начали только в 2015. В прошлом пара то сходилась, то расходилась.
Кроме того, параллельно с этим Бибер имел еще скандалы со своей бывшей Селеной Гомес.
В 2018 году Джастин сделал предложение американской модели и телевизионной звезде и в том же году они пошли под венец. Пара ранее открыто говорила о том, что планирует детей, а также признавалась, что обсуждала тему отцовства еще до заключения официального брака.
В 2020 году артист делился, что хочет иметь много детей, однако будет в этом вопросе учитывать и желание своей избранницы.
30-летний музыкант добавлял, что Гейли как женщина и личность хочет реализовать свои цели, поэтому пока не готова погружаться в материнство.
Новость о беременности Гейли Бибер произвела настоящий фурор среди фанатов пары — в комментариях под сообщением они выражают свою любовь и поддержку.
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