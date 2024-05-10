Пара опублікувала зворушливі кадри у соцмережі

Співак і модель опублікували в інстаграмі зворушливі кадри, на яких можна побачити вагітний животик Гейлі.

На фотосесії 27-річна дівчина позувала у білосніжній мережній сукні, що підкреслила її вагітність, а також у хустині. Тим часом виконавець постав у ролі фотографа.

Судячи з того, що на фото також пристуній пастор, імовірно, пара поновила свої весільні обітниці.

Через вагітність Гейлі вже пропустила низку престижних світських заходів, проте після публікації посту всі питання про причину відпали.

Що відомо про стосунки Джастіна та Гейлі Бібер

Майбутні закохані познайомилися ще у 2009 році, проте зустрічатися вони почали лише у 2015. У минулому пара то сходилася, то розходилася.

Окрім цього, паралельно з цим Бібер мав ще скандали зі своєю колишньою Селеною Гомес.

У 2018 році Джастін освідчився американській моделі та телевізійній зірці і того ж року вони пішли під вінець. Пара раніше відкрито говорила про те, що планує дітей, а також зізнавалася, що обговорювала тему батьківства ще до укладання офіційного шлюбу.

У 2020 році артист ділився, що хоче мати багато дітей, проте буде у цьому питанні враховувати і бажання своєї обраниці.

30-річний музикант додавав, що Гейлі як жінка та особистість хоче реалізувати певні свої цілі, тому поки не готова поринати у материнство.

Новина про вагітність Гейлі Бібер викликала справжній фурор серед фанатів пари — у коментарях під дописом вони виражають свою любов та підтримку.