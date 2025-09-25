Экс-президент Франции Саркози проведет 5 лет в тюрьме — в чем его обвинили
Экс-президент Франции Саркози проведет 5 лет в тюрьме — в чем его обвинили

Суд во Франции приговорил экс-президента Николя Саркози к пяти годам за решеткой.

Главные тезисы

  • Суд во Франции вынес приговор экс-президенту Николя Саркози, приговорив его к пяти годам тюрьмы за связь с Каддафи и махинации с избирательной кампанией.
  • Саркози стал первым бывшим президентом Пятой республики, которого арестовали и приговорили к тюремному заключению.
  • Наказание Саркози оказалось более мягким, чем требовали прокуроры, но всё же включало лишение свободы на пять лет и штраф в размере 100 тысяч евро.

Саркози получил приговор суда по связям с Каддафи

25 сентября суд во Франции признал частично виновным Саркози в так называемом "ливийском деле" — о принятии средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Затем его приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Бывшему президенту также был назначен штраф в размере 100 тысяч евро.

В то же время прокуроры просили заключение сроком на семь лет, штраф в размере 300 тысяч евро и пятилетний запрет занимать государственные должности.

Приговор оказался гораздо строже, чем многие надеялись. Ожидается, что бывший президент может быть заключен в ближайшие недели.

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушивании". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Однако это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению.

В сентябре 2021 Саркози также признали виновным в махинациях, связанных с финансированием избирательной кампании 2012 года. 18 декабря 2024 г. высший апелляционный суд Франции отклонил апелляцию Саркози на приговор по делу о торговле влиянием и коррупции.

