Экс-президент Франции Саркози проведет 5 лет в тюрьме — в чем его обвинили

Суд во Франции приговорил экс-президента Николя Саркози к пяти годам за решеткой.

Саркози получил приговор суда по связям с Каддафи

25 сентября суд во Франции признал частично виновным Саркози в так называемом "ливийском деле" — о принятии средств на избирательную кампанию от покойного ливийского диктатора Муаммара Каддафи.

Затем его приговорили к пяти годам лишения свободы с отсрочкой исполнения наказания. Бывшему президенту также был назначен штраф в размере 100 тысяч евро. Поделиться

В то же время прокуроры просили заключение сроком на семь лет, штраф в размере 300 тысяч евро и пятилетний запрет занимать государственные должности.

Приговор оказался гораздо строже, чем многие надеялись. Ожидается, что бывший президент может быть заключен в ближайшие недели.

1 марта 2021 года Николя Саркози уже был приговорен к реальному лишению свободы по "делу о прослушивании". Однако за решетку он не отправился, поскольку обжаловал приговор. Однако это решение сделало Николя Саркози первым бывшим президентом Пятой республики, приговоренным к тюремному заключению.