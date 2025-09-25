Експрезидент Франції Саркозі проведе 5 років у в'язниці — у чому його звинуватили

Суд у Франції засудив експрезидента Ніколя Саркозі до п’яти років за ґратами.

Саркозі отримав вирок суду за зв’язки з Каддафі

25 вересня суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" — щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.

Відтак його засудили до п'яти років позбавлення волі з відстрочкою виконання покарання. Колишньому президенту також призначили штраф у розмірі 100 тисяч євро. Поширити

Водночас прокурори просили ув’язнення строком сім років, штраф розміром 300 тисяч євро і п'ятирічну заборону обіймати державні посади.

Вирок виявився набагато суворіший, ніж багато хто сподівався. Очікують, що колишній президент може бути ув'язненим у найближчі тижні.

1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Проте це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.