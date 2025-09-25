Експрезидент Франції Саркозі проведе 5 років у в'язниці — у чому його звинуватили

Суд у Франції засудив експрезидента Ніколя Саркозі до п’яти років за ґратами.
Головні тези:
- Ніколя Саркозі отримав п'ятирічний вирок у в'язниці за зв'язки з Каддафі та махінації виборчою кампанією.
- Саркозі став першим колишнім президентом П'ятої республіки, якого ув'язнять.
- Вирок залишився суворим, хоча прокурори вимагали більш важких покарань.
Саркозі отримав вирок суду за зв’язки з Каддафі
25 вересня суд у Франції визнав частково винним Саркозі у так званій "лівійській справі" — щодо прийняття коштів на виборчу кампанію від покійного лівійського диктатора Муаммара Каддафі.
Водночас прокурори просили ув’язнення строком сім років, штраф розміром 300 тисяч євро і п'ятирічну заборону обіймати державні посади.
Вирок виявився набагато суворіший, ніж багато хто сподівався. Очікують, що колишній президент може бути ув'язненим у найближчі тижні.
1 березня 2021 року Ніколя Саркозі вже було засуджено до реального позбавлення волі у "справі про прослуховування". Однак за ґрати він не відправився, оскільки оскаржив вирок. Проте це рішення зробило Ніколя Саркозі першим колишнім президентом П'ятої республіки, засудженим до тюремного ув'язнення.
