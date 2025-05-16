Экс-звезда украинского футбола Тимощук получил подозрение в пособничестве России

Киевская городская прокуратура сообщила экскапитану сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку о подозрении в пособничестве государству-агрессору - РФ. Об этом идет речь на официальном сайте Офиса Генерального прокурора Украины.

Предатель Тимощук получил подозрение в пособничестве РФ

Как заявило следствие, Тимощук, продолжающий находиться в тренерском штабе российского "Зенита" после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в сентябре сыграл в поединке, на котором собирали деньги для армии РФ.

В частности, игрок сборной Украины пожертвовал на аукцион свою футболку после игры, которую выкупили за 700 тысяч рублей.

Все средства с аукциона направили на военные подразделения России, укомплектованные футбольными фанатами. Вся сумма отошла на помощь "106-му разведывательному батальону" ВС РФ, известному как "разведотряд 106 "Москва"", а в дальнейшем переименованному в "Светлояр".

Поэтому Тимощуку сообщили о подозрении в части 1 статьи 112-2 Уголовного Кодекса Украины ("пособничество государству-агрессору"). Следователи Генерального управления СБУ в Киеве и Киевской области проводят досудебное расследование.

Анатолий Тимощук начал работать ассистентом главного тренера питерского "Зенита" летом 2017 года, где продолжает работу и дальше. После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 г. он никак не осудил агрессию России.

В марте 2022 года УАФ признала Тимощука виновным в нарушении Кодекса этики и честной игры организации и ввела санкции против него. Игрока лишили всех футбольных наград и регалий, тренерской лицензии Pro, возможности проводить тренерскую работу в Украине, а также устранили из реестра игроков сборной. Поделиться

С начала 2023 санкции против Тимощука соответствующим указом одобрил Президент Украины Владимир Зеленский. Они рассчитаны на 10 лет и предусматривают ряд ограничительных мер.

19 ноября 2024 года тренер "Зенита" выиграл дело против УАФ в CAS по поводу санкций против себя. Суд в Лозанне обязал Украинскую ассоциацию футбола вернуть все футбольные достижения экскапитана сборной, в том числе титулы чемпиона Украины, Кубка и Суперкубка страны, а также Анатолий снова появится в реестре игроков национальной команды и вернет себе тренерскую лицензию.

22 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский лишил экскапитана сборной двух государственных наград: ордена "За мужество" и звание заслуженного работника физической культуры и здоровья Украины.