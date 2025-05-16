Экс-звезда украинского футбола Тимощук получил подозрение в пособничестве России

Киевская городская прокуратура сообщила экскапитану сборной Украины по футболу Анатолию Тимощуку о подозрении в пособничестве государству-агрессору - РФ. Об этом идет речь на официальном сайте Офиса Генерального прокурора Украины.
Главные тезисы
- Экс-капитан сборной Украины по футболу Тимощук получил подозрение в пособничестве России, что привело к санкциям и лишению наград.
- УАФ и Президент Украины ввели санкции против Тимощука, которые стали предметом рассмотрения в CAS и привели к изменениям в его статусе.
- Решением суда Тимощуку были возвращены футбольные достижения и тренерская лицензия, однако некоторые награды были лишены навсегда.
Предатель Тимощук получил подозрение в пособничестве РФ
Как заявило следствие, Тимощук, продолжающий находиться в тренерском штабе российского "Зенита" после начала полномасштабного вторжения России в Украину, в сентябре сыграл в поединке, на котором собирали деньги для армии РФ.
В частности, игрок сборной Украины пожертвовал на аукцион свою футболку после игры, которую выкупили за 700 тысяч рублей.
Все средства с аукциона направили на военные подразделения России, укомплектованные футбольными фанатами. Вся сумма отошла на помощь "106-му разведывательному батальону" ВС РФ, известному как "разведотряд 106 "Москва"", а в дальнейшем переименованному в "Светлояр".
Поэтому Тимощуку сообщили о подозрении в части 1 статьи 112-2 Уголовного Кодекса Украины ("пособничество государству-агрессору"). Следователи Генерального управления СБУ в Киеве и Киевской области проводят досудебное расследование.
Анатолий Тимощук начал работать ассистентом главного тренера питерского "Зенита" летом 2017 года, где продолжает работу и дальше. После полномасштабного вторжения РФ в феврале 2022 г. он никак не осудил агрессию России.
С начала 2023 санкции против Тимощука соответствующим указом одобрил Президент Украины Владимир Зеленский. Они рассчитаны на 10 лет и предусматривают ряд ограничительных мер.
19 ноября 2024 года тренер "Зенита" выиграл дело против УАФ в CAS по поводу санкций против себя. Суд в Лозанне обязал Украинскую ассоциацию футбола вернуть все футбольные достижения экскапитана сборной, в том числе титулы чемпиона Украины, Кубка и Суперкубка страны, а также Анатолий снова появится в реестре игроков национальной команды и вернет себе тренерскую лицензию.
22 ноября 2024 года президент Украины Владимир Зеленский лишил экскапитана сборной двух государственных наград: ордена "За мужество" и звание заслуженного работника физической культуры и здоровья Украины.
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