Ексзірка українського футболу Тимощук отримав підозру у пособництві Росії

Київська міська прокуратура повідомила екскапітану збірної України з футболу Анатолію Тимощуку про підозру у пособництві державі-агресору — РФ. Про це йдеться на офіційному сайті Офісу Генерального прокурора України.

Зрадник Тимощук отримав підозру у пособництві РФ

Як заявило слідство, Тимощук, який продовжує перебувати у тренерському штабі російського "Зєніта" після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну, у вересні зіграв у поєдинку, на якому збирали гроші для армії РФ.

Зокрема ексгравець збірної України пожертвував на аукціон свою футболку після гри, яку викупили за 700 тисяч рублів.

Усі кошти з аукціону скерували на військові підрозділи Росії, які укомплектовані футбольними фанатами. Уся сума відійшла на допомогу "106-му розвідувальному батальйону" ЗС РФ, відомому як "розвідзагін 106 «Москва»", а надалі перейменованому в «Светлояр».

Через це Тимощуку повідомили про підозру у частині 1 статті 112-2 Кримінального Кодексу України ("пособництво державі-агресору"). Слідчі Генерального управління СБУ у Києві та Київській області проводять досудове розслідування.

Анатолій Тимощук почав працювати асистентом головного тренера пітерського "Зєніта" влітку 2017 року, де продовжує роботу й надалі. Після повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року він ніяк не засудив агресію Росії.

У березні 2022 року УАФ визнала Тимощука винним у порушенні Кодексу етики та чесної гри організації й ввела санкції проти нього. Гравця позбавили усіх футбольних нагород й регалій, тренерської ліцензії Pro, можливості проводити тренерську роботу в Україні, а також усунули зі реєстру гравців збірної. Поширити

Від початку 2023 року санкції проти Тимощука відповідним указом схвалив Президент України Володимир Зеленський. Вони розраховані на 10 років та передбачають низку обмежувальних заходів.

19 листопада 2024 року тренер "Зєніта" виграв справу проти УАФ у CAS щодо санкцій проти себе. Суд у Лозанні зобов'язав Українську асоціацію футболу повернути всі футбольні досягнення екскапітана збірної, зокрема титули чемпіона України, Кубка та Суперкубка країни, а також Анатолій знову з'явиться у реєстрі гравців національної команди й поверне собі тренерську ліцензію.

22 листопада 2024-го президент України Володимир Зеленський позбавив екскапітана збірної двох державних нагород: ордена "За мужність" та звання заслуженого працівника фізичної культури та здоров'я України.