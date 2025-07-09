Эксперты оценили возможности ПВО Украины по противодействию более 700 БпЛА России

Из 728 дронов, которые россияне запустили по Украине в ночь на 9 июля, 50-60% – это "шахеды". Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.
Главные тезисы
- Эффективное сбивание шахедов обеспечивается мобильными огневыми группами и зенитными дронами.
- Ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует 100% уничтожение враждебных целей.
Россия запустила по Украине 728 беспилотников
Когда враг запускает свои дроны, там не только "шахеды" и там 700 (в ночь на 9 июля, — ред.) — это не только "шахедов", это вместе с пародиями, "Герберами", то есть пенопластовыми, фанерными дронами-обманками.
Олег Катков отметил, что важным аспектом является: даже самая лучшая противовоздушная оборона не способна сбить 100% враждебных целей.
К примеру, украинская оборона неба самая насыщенная в Европе.
Украинская противовоздушная оборона работает на максимальных своих возможностях, потому что ни одно ПВО в мире никогда не демонстрирует 100%, это недостижимый показатель просто в принципе.
Также важным моментом является то, что "шахеды" нужно сбивать наиболее эффективными и в то же время дешевыми средствами, ведь это очень затратно, например, если враг запускает более 700 целей, как в ночь на 9 июля.
Единственное, что против них сейчас экономически эффективно работает — это непосредственно из массового, что, конечно, мобильные огневые группы, это зенитная артиллерия, пулеметное вооружение и будем надеяться на то, что зенитные дроны, которые Украина может производить также в высоких тиражах.
Также Олег Катков рассказал о возможностях Соединенных Штатов Америки в изготовлении ракет для комплексов Patriot. Только эти комплексы способны сбивать российские ракеты "Кинжал".
Таким образом, необходимо выстрелить 14 ракет МSЭ (чтобы сбить 7 "Кинжалов" — ред.), а в целом США по плану Lockheed Martin, который был публично объявлен руководством этого оборонного гиганта, США производит 50 ракет МSЕ в месяц.
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