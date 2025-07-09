Эксперты оценили возможности ПВО Украины по противодействию более 700 БпЛА России
Категория
Украина
Дата публикации

Эксперты оценили возможности ПВО Украины по противодействию более 700 БпЛА России

Эксперты оценили возможности ПВО Украины по противодействию более 700 БпЛА России
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Источник:  Эспрессо

Из 728 дронов, которые россияне запустили по Украине в ночь на 9 июля, 50-60% – это "шахеды". Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Главные тезисы

  • Эффективное сбивание шахедов обеспечивается мобильными огневыми группами и зенитными дронами.
  • Ни одна противовоздушная оборона в мире не гарантирует 100% уничтожение враждебных целей.

Россия запустила по Украине 728 беспилотников

Когда враг запускает свои дроны, там не только "шахеды" и там 700 (в ночь на 9 июля, — ред.) — это не только "шахедов", это вместе с пародиями, "Герберами", то есть пенопластовыми, фанерными дронами-обманками.

Определенная часть из них, примерно 50-60% — это как раз "шахеды". Ну и, конечно, враг, если не запускает дроны несколько дней, может накопить соответствующий запас и их запустить. Можно сразу упомянуть о том, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины по состоянию на конец весны, к началу июня, враг производил 90 "шахедов" в сутки. Очевидно, сейчас может идти речь о сотне. Таким образом 100 "шахедов" он в сутки производит.

Олег Катков

Олег Катков

Военный эксперт

Олег Катков отметил, что важным аспектом является: даже самая лучшая противовоздушная оборона не способна сбить 100% враждебных целей.

К примеру, украинская оборона неба самая насыщенная в Европе.

Возьмем украинский, который самый насыщенный в Европе для понимания, возьмем израильский, то они демонстрируют уровень перехвата целей на 90-95%. Ну, это значит, что если враг запустил, например, условно, 300 шахмат, из них лучшая противовоздушная оборона все равно пропустят в районе 30-15. И для понимания 30 шахедов — это вес боевых частей от каждого по 50 килограммов и до 90, то есть, условно говоря, 30 "шахедов" это может быть до 3 тонн взрывных частей, массы общей.

Украинская противовоздушная оборона работает на максимальных своих возможностях, потому что ни одно ПВО в мире никогда не демонстрирует 100%, это недостижимый показатель просто в принципе.

Также важным моментом является то, что "шахеды" нужно сбивать наиболее эффективными и в то же время дешевыми средствами, ведь это очень затратно, например, если враг запускает более 700 целей, как в ночь на 9 июля.

Единственное, что против них сейчас экономически эффективно работает — это непосредственно из массового, что, конечно, мобильные огневые группы, это зенитная артиллерия, пулеметное вооружение и будем надеяться на то, что зенитные дроны, которые Украина может производить также в высоких тиражах.

Также Олег Катков рассказал о возможностях Соединенных Штатов Америки в изготовлении ракет для комплексов Patriot. Только эти комплексы способны сбивать российские ракеты "Кинжал".

Для SAMP/T, две батареи в Украине, по официальной информации, вот для них возможность сбивания "Кинжалов" наступит лишь после того, как их модернизируют до уровня SAMP/T NG, который произойдет не ранее 2026 года. Ну, по крайней мере, сейчас Италия и Франция разрабатывают как раз SAMP/T NG, который сможет сбивать "Кинжалы".

Таким образом, необходимо выстрелить 14 ракет МSЭ (чтобы сбить 7 "Кинжалов" — ред.), а в целом США по плану Lockheed Martin, который был публично объявлен руководством этого оборонного гиганта, США производит 50 ракет МSЕ в месяц.

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