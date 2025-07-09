Эксперты оценили возможности ПВО Украины по противодействию более 700 БпЛА России

Из 728 дронов, которые россияне запустили по Украине в ночь на 9 июля, 50-60% – это "шахеды". Об этом рассказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.

Россия запустила по Украине 728 беспилотников

Когда враг запускает свои дроны, там не только "шахеды" и там 700 (в ночь на 9 июля, — ред.) — это не только "шахедов", это вместе с пародиями, "Герберами", то есть пенопластовыми, фанерными дронами-обманками.

Определенная часть из них, примерно 50-60% — это как раз "шахеды". Ну и, конечно, враг, если не запускает дроны несколько дней, может накопить соответствующий запас и их запустить. Можно сразу упомянуть о том, что по данным Главного управления разведки Минобороны Украины по состоянию на конец весны, к началу июня, враг производил 90 "шахедов" в сутки. Очевидно, сейчас может идти речь о сотне. Таким образом 100 "шахедов" он в сутки производит. Олег Катков Военный эксперт

Олег Катков отметил, что важным аспектом является: даже самая лучшая противовоздушная оборона не способна сбить 100% враждебных целей.

К примеру, украинская оборона неба самая насыщенная в Европе.

Возьмем украинский, который самый насыщенный в Европе для понимания, возьмем израильский, то они демонстрируют уровень перехвата целей на 90-95%. Ну, это значит, что если враг запустил, например, условно, 300 шахмат, из них лучшая противовоздушная оборона все равно пропустят в районе 30-15. И для понимания 30 шахедов — это вес боевых частей от каждого по 50 килограммов и до 90, то есть, условно говоря, 30 "шахедов" это может быть до 3 тонн взрывных частей, массы общей. Поделиться

Украинская противовоздушная оборона работает на максимальных своих возможностях, потому что ни одно ПВО в мире никогда не демонстрирует 100%, это недостижимый показатель просто в принципе.

Также важным моментом является то, что "шахеды" нужно сбивать наиболее эффективными и в то же время дешевыми средствами, ведь это очень затратно, например, если враг запускает более 700 целей, как в ночь на 9 июля.

Единственное, что против них сейчас экономически эффективно работает — это непосредственно из массового, что, конечно, мобильные огневые группы, это зенитная артиллерия, пулеметное вооружение и будем надеяться на то, что зенитные дроны, которые Украина может производить также в высоких тиражах.

Также Олег Катков рассказал о возможностях Соединенных Штатов Америки в изготовлении ракет для комплексов Patriot. Только эти комплексы способны сбивать российские ракеты "Кинжал".

Для SAMP/T, две батареи в Украине, по официальной информации, вот для них возможность сбивания "Кинжалов" наступит лишь после того, как их модернизируют до уровня SAMP/T NG, который произойдет не ранее 2026 года. Ну, по крайней мере, сейчас Италия и Франция разрабатывают как раз SAMP/T NG, который сможет сбивать "Кинжалы". Поделиться

Таким образом, необходимо выстрелить 14 ракет МSЭ (чтобы сбить 7 "Кинжалов" — ред.), а в целом США по плану Lockheed Martin, который был публично объявлен руководством этого оборонного гиганта, США производит 50 ракет МSЕ в месяц.

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