Експерти оцінили можливості ППО України щодо протидії понад 700 БпЛА Росії

Із 728 дронів, які росіяни запустили по Україні в ніч на 9 липня, 50-60% - це "шахеди". Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.

Росія запустила по Україні 728 безпілотників

Коли ворог запускає свої дрони, там не лише "шахеди" і там 700 (у ніч на 9 липня, — ред.) — це не лише "шахедів", це разом з пародіями, “Герберами”, тобто пінопластовими, фанерними дронами-обманками. З хибними цілями, як називає командування Повітряних сил, тому це не лише "шахеди" були.

Певна частина з них, приблизно 50-60% — це якраз "шахеди". Ну і, звісно, ворог, якщо не запускає дрони декілька днів, то може накопичити відповідний запас і їх запустити. Можна одразу згадати про те, що за даними Головного управління розвідки Міноборони України станом на кінець весни, на початок червня, ворог виробляв 90 "шахедів" на добу. Вочевидь зараз може йти мова про сотню. Таким чином 100 "шахедів" він за добу виробляє. Олег Катков Військовий експерт

Олег Катков зауважив, що важливим аспектом є: навіть найкраща протиповітряна оборона не здатна збити 100% ворожих цілей.

До прикладу, українська оборона неба є найнасиченішою в Європі.

Візьмемо українську, яка найнасиченіша у Європі для розуміння, візьмемо ізраїльську, то вони демонструють рівень перехоплення цілей на 90-95%. Ну, це означає те, що якщо ворог запустив, наприклад, умовно, 300 шахів, з них найкраща протиповітряна оборона все одно пропустять в районі 30-15. І для розуміння 30 шахедів — це вага бойових частин від кожного по 50 кілограмів і до 90, тобто, умовно кажучи, 30 "шахедів" це може бути до 3 тонн вибухових частин, маси загальної.

Українська протиповітряна оборона працює на максимальних своїх можливостях, тому що жодне ППО у світі ніколи не демонструє 100%, це недосяжний показник просто в принципі.

Також важливим моментом є те, що “шахеди” потрібно збивати найбільш ефективними і водночас дешевими засобами, адже це дуже витратно, наприклад, якщо ворог запускає понад 700 цілей, як в ніч на 9 липня.

Єдине, що проти них зараз економічно ефективно працює — це безпосередньо із того масового, що є, це, звісно, мобільні вогневі групи, це зенітна артилерія, кулеметне озброєння і будемо сподіватися на те, що зенітні дрони, які Україна може виробляти також у високих тиражах. Поширити

Також Олег Катков розповів про спроможності Сполучених Штатів Америки до виготовлення ракет для комплексів Patriot. Лише ці комплекси спроможні збивати російські ракети "Кинджал".

Для SAMP/T, яких дві батареї в Україні, за офіційною інформацією, от для них можливість збиття "Кинджалів" настане лише після того, як їх модернізують до рівня SAMP/T NG, що станеться не раніше 2026 року. Ну, принаймні зараз Італія та Франція розробляють якраз SAMP/T NG, який зможе збивати "Кинджали".

Таким чином необхідно вистрілити 14 ракет МSЕ (щоб збити 7 "Кинджалів" — ред.), а загалом США за планом Lockheed Martin, який був публічно оголошений керівництвом цього оборонного гіганта, то США виготовляє 50 ракет МSЕ на місяць.