Експерти оцінили можливості ППО України щодо протидії понад 700 БпЛА Росії

Із 728 дронів, які росіяни запустили по Україні в ніч на 9 липня, 50-60% - це "шахеди". Про це розповів військовий експерт, головний редактор Defense Express Олег Катков.
Головні тези:
- Навіть найкраща протиповітряна оборона не може забезпечити 100% збиття всіх ворожих цілей.
- Основним завданням є ефективне збиття "шахедів", що можливо завдяки мобільним вогневим групам, артилерії та зенітним дронам.
Росія запустила по Україні 728 безпілотників
Коли ворог запускає свої дрони, там не лише "шахеди" і там 700 (у ніч на 9 липня, — ред.) — це не лише "шахедів", це разом з пародіями, “Герберами”, тобто пінопластовими, фанерними дронами-обманками. З хибними цілями, як називає командування Повітряних сил, тому це не лише "шахеди" були.
Олег Катков зауважив, що важливим аспектом є: навіть найкраща протиповітряна оборона не здатна збити 100% ворожих цілей.
До прикладу, українська оборона неба є найнасиченішою в Європі.
Візьмемо українську, яка найнасиченіша у Європі для розуміння, візьмемо ізраїльську, то вони демонструють рівень перехоплення цілей на 90-95%. Ну, це означає те, що якщо ворог запустив, наприклад, умовно, 300 шахів, з них найкраща протиповітряна оборона все одно пропустять в районі 30-15. І для розуміння 30 шахедів — це вага бойових частин від кожного по 50 кілограмів і до 90, тобто, умовно кажучи, 30 "шахедів" це може бути до 3 тонн вибухових частин, маси загальної.
Українська протиповітряна оборона працює на максимальних своїх можливостях, тому що жодне ППО у світі ніколи не демонструє 100%, це недосяжний показник просто в принципі.
Також важливим моментом є те, що “шахеди” потрібно збивати найбільш ефективними і водночас дешевими засобами, адже це дуже витратно, наприклад, якщо ворог запускає понад 700 цілей, як в ніч на 9 липня.
Також Олег Катков розповів про спроможності Сполучених Штатів Америки до виготовлення ракет для комплексів Patriot. Лише ці комплекси спроможні збивати російські ракети "Кинджал".
Для SAMP/T, яких дві батареї в Україні, за офіційною інформацією, от для них можливість збиття "Кинджалів" настане лише після того, як їх модернізують до рівня SAMP/T NG, що станеться не раніше 2026 року. Ну, принаймні зараз Італія та Франція розробляють якраз SAMP/T NG, який зможе збивати "Кинджали".
Таким чином необхідно вистрілити 14 ракет МSЕ (щоб збити 7 "Кинджалів" — ред.), а загалом США за планом Lockheed Martin, який був публічно оголошений керівництвом цього оборонного гіганта, то США виготовляє 50 ракет МSЕ на місяць.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-