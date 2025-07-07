ППО знешкодила 75 безпілотників під час нічної атаки РФ по Україні

У ніч на 7 липня російські терористи запустили проти України 105 засобів повітряного нападу.
Головні тези:
- Російські терористи атакували Україну у ніч на 7 липня, використовуючи 105 засобів повітряного нападу.
- Протиповітряна оборона України зуміла знешкодити 75 дронів РФ під час атаки.
- Загалом, 58 дронів були збиті вогневими засобами ураження, а 17 - локаційно втрачені та подавлені засобами радіоелектронної боротьби.
ППО України знешкодила 75 дронів РФ у ніч проти 7 липня
Під час обстрілу ворог запустив:
чотири зенітні керовані ракети С-300/400 із Курської області;
101 ударний безпілотний літальний апарат (БпЛА) типу Shahed й дрон-імітатор із напрямків російських міст Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, а також тимчасово окупованого кримського Чауда.
Станом на 09:30 протиповітряна оборона (ППО) знешкодила 75 дронів на півночі, сході та півдні країни, серед яких:
58 були збиті вогневими засобами ураження;
17 — локаційно втрачені та подавлені засобами радіоелектронної боротьби (РЕБ).
Під час атаки зафіксовані влучання дронів у 10 локаціях, а падіння збитих — на семи.
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