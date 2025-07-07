ПВО обезвредила 75 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 7 июля российские террористы запустили против Украины 105 средств воздушного нападения.
Главные тезисы
- Подробности ночной атаки российских террористов на Украину 7 июля.
- Противовоздушная оборона Украины сбила 58 дронов огневыми средствами и подавила 17 средствами радиоэлектронной борьбы.
- Общее количество обезвреженных дронов составило 75, среди которых были ударные БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы.
ПВО Украины обезвредила 75 дронов РФ в ночь на 7 июля
Во время обстрела враг запустил:
четыре зенитных управляемых ракеты С-300/400 из Курской области;
101 ударный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed и дрон-имитатор по направлениям российских городов Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.
По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 75 дронов на севере, востоке и юге страны, среди которых:
58 были сбиты огневыми средствами поражения;
17 — локационно потерянные и подавленные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Во время атаки зафиксированы попадания дронов в 10 локациях, а падение сбитых — на семи.
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