ПВО обезвредила 75 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО обезвредила 75 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

Воздушные Силы ВСУ
Patriot
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В ночь на 7 июля российские террористы запустили против Украины 105 средств воздушного нападения.

Главные тезисы

  • Подробности ночной атаки российских террористов на Украину 7 июля.
  • Противовоздушная оборона Украины сбила 58 дронов огневыми средствами и подавила 17 средствами радиоэлектронной борьбы.
  • Общее количество обезвреженных дронов составило 75, среди которых были ударные БПЛА типа Shahed и дроны-имитаторы.

ПВО Украины обезвредила 75 дронов РФ в ночь на 7 июля

Во время обстрела враг запустил:

  • четыре зенитных управляемых ракеты С-300/400 из Курской области;

  • 101 ударный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed и дрон-имитатор по направлениям российских городов Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 75 дронов на севере, востоке и юге страны, среди которых:

  • 58 были сбиты огневыми средствами поражения;

  • 17 — локационно потерянные и подавленные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Во время атаки зафиксированы попадания дронов в 10 локациях, а падение сбитых — на семи.

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