ПВО обезвредила 75 беспилотников во время ночной атаки РФ по Украине

В ночь на 7 июля российские террористы запустили против Украины 105 средств воздушного нападения.

ПВО Украины обезвредила 75 дронов РФ в ночь на 7 июля

Во время обстрела враг запустил:

четыре зенитных управляемых ракеты С-300/400 из Курской области;

101 ударный беспилотный летательный аппарат (БпЛА) типа Shahed и дрон-имитатор по направлениям российских городов Миллерово, Приморско-Ахтарск, а также временно оккупированного крымского Чауда.

По состоянию на 09:30 противовоздушная оборона (ПВО) обезвредила 75 дронов на севере, востоке и юге страны, среди которых:

58 были сбиты огневыми средствами поражения;

17 — локационно потерянные и подавленные средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Во время атаки зафиксированы попадания дронов в 10 локациях, а падение сбитых — на семи.