Силы ПВО обезвредили 292 БпЛА во время воздушного боя с Россией

Вечером 20:00 4 июля российские захватчики приступили к новой масштабной атаке на мирные города и села Украины. На этот раз враг совершал нападение 322 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.
Главные тезисы
- Основное направление удара – Хмельнитчина, город Староконстантинов.
- Зафиксировано попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях.
Атака РФ на Украину 4-5 июля — что известно
Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новое нападение враг осуществлял с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ.
Кроме того, указано, что ключевое направление удара — Хмельнитчина, город Староконстантинов.
В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.
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