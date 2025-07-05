Силы ПВО обезвредили 292 БпЛА во время воздушного боя с Россией

Вечером 20:00 4 июля российские захватчики приступили к новой масштабной атаке на мирные города и села Украины. На этот раз враг совершал нападение 322 ударными дронами типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов.

Атака РФ на Украину 4-5 июля — что известно

Воздушные силы ВСУ обращают внимание на то, что новое нападение враг осуществлял с направлений: Брянск, Курск, Орел, Миллерово, Приморско-Ахтарск, Шаталово — РФ.

Кроме того, указано, что ключевое направление удара — Хмельнитчина, город Староконстантинов.

В этот раз к уничтожению вражеских целей были привлечены авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и беспилотных систем, мобильные огневые группы Сил обороны Украины.

По состоянию на 09:30 противовоздушной обороной обезврежено 292 вражеских БпЛА типа Shahed (беспилотники других типов). 157 — сбиты огневыми средствами поражения, 135 — локационно потеряны/подавлены РЭБ. Поделиться

Также указано, что произошло попадание средств воздушного нападения противника в 4 локациях, падение сбитых (обломки) на 6 локациях.