Сили ППО знешкодили 292 БпЛА під час повітряного бою з Росією

Ввечері 20:00 4 липня російські загарбники розпочали нову масштабну атаку на мирні міста та села України. Цього разу ворог здійснював напад 322-ма ударними дронами типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.
Головні тези:
- Основний напрямок удару – Хмельниччина, місто Старокостянтинів.
- Зафіксовано влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях.
Атака РФ на Україну 4-5 липня — які наслідки
Повітряні сили ЗСУ звертають увагу на те, що новий напад ворог здійснював із напрямків: Брянськ, Курськ, Орел, Міллерово, Приморсько-Ахтарськ, Шаталове — РФ.
Окрім того, наголошується, що ключовий напрямок удару — Хмельниччина, місто Старокостянтинів.
Цього разу до знищення ворожих цілей були залучені авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
Також вказано, що відбулося влучання засобів повітряного нападу противника у 4 локаціях, падіння збитих (уламки) на 6 локаціях.
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