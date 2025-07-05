Атака РФ на Чугуїв — зросла кількість постраждалих

Протягом ночі 4-5 липня російські загарбники завдавали ударів по різних регіонах України. Зокрема постраждало місто Чугуїв, що знаходиться у Харківській області. Згідно з останніми даними, там постраждали 11 людей, серед них — дві дитини.
Головні тези:
- Атака російських дронів призвела до пожеж, пошкоджень будівель й транспорту.
- Наразі тривають активні рятувальні роботи та ліквідація наслідків ворожих ударів.
Що відомо про наслідки нової атаки Росії
ДСНС України повідомляє, що армія РФ завдала масованого удару дронами по місту Чугуїв.
Наразі відомо про 11 постраждалих цивільних, з них — 2 дитини.
Окрім того, вказано, що рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному з об’єктів міста.
З наслідками ворожих ударів намагаються впоратися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки, медики та пожежний потяг.
Варто також зазначити, що протягом минулої доби у Донецькій та Херсонській областях від російських атак поранені 15 людей, ще двоє загинули.
Уночі 5 липня армія РФ завдала серії ударів по Дніпропетровщині, застосувавши дрони-камікадзе та артилерію. Наразі відомо про щонайменше 4 постраждалих.
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