Атака РФ на Чугуїв — зросла кількість постраждалих

Протягом ночі 4-5 липня російські загарбники завдавали ударів по різних регіонах України. Зокрема постраждало місто Чугуїв, що знаходиться у Харківській області. Згідно з останніми даними, там постраждали 11 людей, серед них — дві дитини.

Що відомо про наслідки нової атаки Росії

ДСНС України повідомляє, що армія РФ завдала масованого удару дронами по місту Чугуїв.

Наразі відомо про 11 постраждалих цивільних, з них — 2 дитини.

Окрім того, вказано, що рятувальники ліквідовують масштабну пожежу на одному з об’єктів міста.

За іншою адресою влучання БпЛА були у поштове відділення та недіючу будівлю. Виникла пожежа. Пошкоджені будинки та легковий транспорт. Вогнеборці приборкали полум’я. Поширити

З наслідками ворожих ударів намагаються впоратися 93 рятувальники та 29 одиниць техніки ДСНС, зокрема піротехніки, медики та пожежний потяг.

Варто також зазначити, що протягом минулої доби у Донецькій та Херсонській областях від російських атак поранені 15 людей, ще двоє загинули.