Атака РФ на Чугуев — возросло количество пострадавших

В течение ночи 4-5 июля российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. В частности, пострадал город Чугуев, который находится в Харьковской области. Согласно последним данным, там пострадали 11 человек, среди них два ребенка.

Что известно о последствиях новой атаки России

ГСЧС Украины сообщает, что армия РФ нанесла массированный удар дронами по городу Чугуев.

Сейчас известно об 11 пострадавших гражданских, из них — 2 ребенка.

Кроме того, указано, что спасатели ликвидируют масштабный пожар на одном из объектов города.

По другому адресу попадания БПЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные потушили пламя. Поделиться

С последствиями вражеских ударов пытаются справиться 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.

Следует также отметить, что за прошедшие сутки в Донецкой и Херсонской областях от российских атак ранены 15 человек, еще двое погибли.