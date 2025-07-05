Атака РФ на Чугуев — возросло количество пострадавших

В течение ночи 4-5 июля российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. В частности, пострадал город Чугуев, который находится в Харьковской области. Согласно последним данным, там пострадали 11 человек, среди них два ребенка.
Главные тезисы
- Атака российских дронов привела к пожарам, повреждениям зданий и транспорта.
- В настоящее время продолжаются активные спасательные работы и ликвидация последствий вражеских ударов.
Что известно о последствиях новой атаки России
ГСЧС Украины сообщает, что армия РФ нанесла массированный удар дронами по городу Чугуев.
Сейчас известно об 11 пострадавших гражданских, из них — 2 ребенка.
Кроме того, указано, что спасатели ликвидируют масштабный пожар на одном из объектов города.
С последствиями вражеских ударов пытаются справиться 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.
Следует также отметить, что за прошедшие сутки в Донецкой и Херсонской областях от российских атак ранены 15 человек, еще двое погибли.
Ночью 5 июля армия РФ нанесла серию ударов по Днепропетровщине, применив дроны-камикадзе и артиллерию. Сейчас известно о по меньшей мере 4 пострадавших.
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