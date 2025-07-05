Атака РФ на Чугуев — возросло количество пострадавших
Категория
Украина
Дата публикации

Атака РФ на Чугуев — возросло количество пострадавших

ДСНС Украины
Что известно о последствиях новой атаки России
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В течение ночи 4-5 июля российские захватчики наносили удары по разным регионам Украины. В частности, пострадал город Чугуев, который находится в Харьковской области. Согласно последним данным, там пострадали 11 человек, среди них два ребенка.

Главные тезисы

  • Атака российских дронов привела к пожарам, повреждениям зданий и транспорта.
  • В настоящее время продолжаются активные спасательные работы и ликвидация последствий вражеских ударов.

Что известно о последствиях новой атаки России

ГСЧС Украины сообщает, что армия РФ нанесла массированный удар дронами по городу Чугуев.

Сейчас известно об 11 пострадавших гражданских, из них — 2 ребенка.

Кроме того, указано, что спасатели ликвидируют масштабный пожар на одном из объектов города.

По другому адресу попадания БПЛА были в почтовое отделение и недействующее здание. Возник пожар. Повреждены дома и легковой транспорт. Пожарные потушили пламя.

С последствиями вражеских ударов пытаются справиться 93 спасателя и 29 единиц техники ГСЧС, в том числе пиротехники, медики и пожарный поезд.

Следует также отметить, что за прошедшие сутки в Донецкой и Херсонской областях от российских атак ранены 15 человек, еще двое погибли.

Ночью 5 июля армия РФ нанесла серию ударов по Днепропетровщине, применив дроны-камикадзе и артиллерию. Сейчас известно о по меньшей мере 4 пострадавших.

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