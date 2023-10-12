Экспремьер Азаров получил новые подозрения. В Киеве разоблачили его помощницу
Категория
Украина
Дата публикации

Экспремьер Азаров получил новые подозрения. В Киеве разоблачили его помощницу

ОГП
Николай Азаров
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Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров получил новые подозрения, в частности в государственной измене. Одновременно правоохранители разоблачили в Киеве его помощницу, которая является чиновником столичной РГА.

Азарову и его помощницам объявили подозрение

Им инкриминируют:

  • публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти,

  • посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,

  • оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).

  • Азарову также инкриминировано государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).

Киевская чиновница РГА работала на Азарова

В прокуратуре сообщили, что Азаров, будучи в РФ, создал Телеграмм-канал, где размещаются публикации с пропагандой Кремля.

Правоохранители установили, что администрирование Телеграмм-канала по его указанию осуществляется двумя его помощницами.

Одна из них – начальница организационного отдела в столичной райгосадминистрации. Другая – бывшая сотрудница этой же РГА, которая в настоящее время выехала на территорию РФ.

Они также организовывали его интервью и комментарии российским СМИ.

В прокуратуре сообщили, что женщины не перестали помогать государству-агрессору даже после полномасштабного вторжения.

Они поддерживали активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, способствовали проведению информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию украинской власти на международной арене.

Решается вопрос об избрании должностной меры пресечения. Другая подозреваемая находится в России.

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