Экспремьер Азаров получил новые подозрения. В Киеве разоблачили его помощницу

Экс-премьер-министр Украины Николай Азаров получил новые подозрения, в частности в государственной измене. Одновременно правоохранители разоблачили в Киеве его помощницу, которая является чиновником столичной РГА.
Азарову и его помощницам объявили подозрение
Им инкриминируют:
публичные призывы к насильственному изменению и свержению конституционного строя или захвату государственной власти,
посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины,
оправдание и признание правомерной, отрицание вооруженной агрессии РФ против Украины (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 УК Украины).
Азарову также инкриминировано государственную измену (ч. 2 ст. 111 УК Украины).
Киевская чиновница РГА работала на Азарова
В прокуратуре сообщили, что Азаров, будучи в РФ, создал Телеграмм-канал, где размещаются публикации с пропагандой Кремля.
Правоохранители установили, что администрирование Телеграмм-канала по его указанию осуществляется двумя его помощницами.
Они также организовывали его интервью и комментарии российским СМИ.
В прокуратуре сообщили, что женщины не перестали помогать государству-агрессору даже после полномасштабного вторжения.
Они поддерживали активные связи с экс-премьер-министром и его окружением, способствовали проведению информационно-подрывной деятельности, которая координируется представителями российских спецслужб и направлена на дискредитацию украинской власти на международной арене.
Решается вопрос об избрании должностной меры пресечения. Другая подозреваемая находится в России.
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