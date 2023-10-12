Експремʼєр Азаров отримав нові підозри. У Києві викрили його помічницю
Категорія
Україна
Дата публікації

Експремʼєр Азаров отримав нові підозри. У Києві викрили його помічницю

ОГП
Микола Азаров

Експрем’єр-міністр України Микола Азаров отримав нові підозри, зокрема у державній зраді. Одночасно правоохоронці викрили у Києві його помічницю, яка є посадовицею столичної РДА. 

Азарову та його помічницям оголосили підозру

Їм інкримінують:

  • публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,

  • посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,

  • виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).

  • Азарову також інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).

Київська чиновниця РДА працювала на Азарова

У прокуратурі повідомили, що Азаров, перебуваючи в РФ, створив Телеграм-канал, де розміщуються публікації з пропагандою Кремля.

Правоохоронці встановили, що адміністрування Телеграм-каналу за його вказівкою здійснюється двома його помічницями.

Одна з них - начальниця організаційного відділу в столичній райдержадміністрації. Інша - колишня співробітниця цієї ж РДА, яка на даний час виїхала на територію РФ.

Вони також організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.

У прокуратурі повідомили, що жінки не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.

Вони підтримували активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію української влади на міжнародній арені.

Наразі вирішується питання про обрання посадовиці запобіжного заходу. Інша підозрювана перебуває в Росії.

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