Експремʼєр Азаров отримав нові підозри. У Києві викрили його помічницю

Експрем’єр-міністр України Микола Азаров отримав нові підозри, зокрема у державній зраді. Одночасно правоохоронці викрили у Києві його помічницю, яка є посадовицею столичної РДА.
Азарову та його помічницям оголосили підозру
Їм інкримінують:
публічні заклики до насильницької зміни та повалення конституційного ладу або захоплення державної влади,
посягання на територіальну цілісність і недоторканність України,
виправдовування та визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України (ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 109, ч. 2 ст. 110, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 436-2 КК України).
Азарову також інкриміновано державну зраду (ч. 2 ст. 111 КК України).
Київська чиновниця РДА працювала на Азарова
У прокуратурі повідомили, що Азаров, перебуваючи в РФ, створив Телеграм-канал, де розміщуються публікації з пропагандою Кремля.
Правоохоронці встановили, що адміністрування Телеграм-каналу за його вказівкою здійснюється двома його помічницями.
Вони також організовували його інтервʼю та коментарі російським ЗМІ.
У прокуратурі повідомили, що жінки не припинили допомагати державі-агресору навіть після повномасштабного вторгнення.
Вони підтримували активні зв'язки з експрем’єр-міністром та його оточенням, сприяли у проведенні інформаційно-підривної діяльності, яка координується представниками російських спецслужб та спрямована на дискредитацію української влади на міжнародній арені.
Наразі вирішується питання про обрання посадовиці запобіжного заходу. Інша підозрювана перебуває в Росії.
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