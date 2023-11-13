EmptyChairWeek. В Украине почтят память деятелей культуры, погибших из-за полномасштабной войны

Цель информационной кампании – вспомнить как можно больше имен павших из-за российско-украинской войны деятелей культуры и сделать так, чтобы они как можно шире прозвучали в публичном пространстве.
Украина почтит память погибших деятелей культуры
В Украине началась информационная кампания #EmptyChairWeek, посвященная памяти деятелей культуры, жизни которых забрала война России против Украины. Акция продлится с 13 по 19 ноября.
Об этом сообщила пресс-служба Украинского PEN.
По инициативе Международного PEN с конца 1980-х годов мир отмечает 15 ноября День пустых стульев. Они символизируют заключенных авторов, подвергающихся преследованиям, или убитых.
К кампании могут присоединиться все желающие: сообщить в соцсетях об украинских писателях, музыкантах, актерах, историках, художниках, языковедах и других культурных деятелях, чьи жизни оборвались после 24 февраля 2022 года, и добавить хештег #EmptyChairWeek.
Цель – вспомнить как можно больше имен павших художников и сделать так, чтобы они как можно шире прозвучали в публичном пространстве.
Организация отслеживает потери среди деятелей культуры с самого начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 13 ноября 2023 года PEN собрал 71 имя. Однако добавляют, что этот неофициальный мониторинг и деятелей может быть больше, чем известно публично.
К кампании памяти присоединятся:
актриса Римма Зюбина;
режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев;
журналистка и телеведущая Мирослава Барчук;
журналист Виталий Портников;
журналистка Ольга Герасимьюк;
философ и писатель, президент Украинского PEN Владимир Ермоленко;
поэтесса Екатерина Калитко;
режиссер и писательница Ирина Целик;
писательница Марьяна Савка;
писательница Мария Титаренко и другие культурные и медиадеятели.
Раскупили весь тираж дневника писателя Вакуленко
Полностью раскупили экземпляры книги "Я превращаюсь... Дневник оккупации. Избранные стихи" Владимира Вакуленко-К., которого российская армия убила весной 2022 во время оккупации Харьковщины.
Представительница издательства Vivat подчеркнула, что 100% от продаж первого тиража передадут матери Владимира Вакуленко, а такой интерес к изданию побудил напечатать еще один тираж, чтобы и дальше помогать семье писателя.
Дневник Владимира Вакуленко был презентован 22 июня 2023 года в Киеве на "Книжном Арсенале". В экземпляры издания вошли дневник оккупации, тексты коллег и друзей, фотографии деоккупированной Изюмщины, стихи Владимира Вакуленко для детей и взрослых. Предзаказ на книгу был доступен с 4 августа.
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