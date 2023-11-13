EmptyChairWeek. В Украине почтят память деятелей культуры, погибших из-за полномасштабной войны

Цель информационной кампании – вспомнить как можно больше имен павших из-за российско-украинской войны деятелей культуры и сделать так, чтобы они как можно шире прозвучали в публичном пространстве.

Украина почтит память погибших деятелей культуры

В Украине началась информационная кампания #EmptyChairWeek, посвященная памяти деятелей культуры, жизни которых забрала война России против Украины. Акция продлится с 13 по 19 ноября.

Об этом сообщила пресс-служба Украинского PEN.

По инициативе Международного PEN с конца 1980-х годов мир отмечает 15 ноября День пустых стульев. Они символизируют заключенных авторов, подвергающихся преследованиям, или убитых.

К кампании могут присоединиться все желающие: сообщить в соцсетях об украинских писателях, музыкантах, актерах, историках, художниках, языковедах и других культурных деятелях, чьи жизни оборвались после 24 февраля 2022 года, и добавить хештег #EmptyChairWeek.

Цель – вспомнить как можно больше имен павших художников и сделать так, чтобы они как можно шире прозвучали в публичном пространстве.

Именно поэтому ценно будет каждое сообщение – как о тех, с кем вы были знакомы лично, так и о тех, чьи имена узнали только после их гибели, – отмечают в PEN. Поделиться

Организация отслеживает потери среди деятелей культуры с самого начала полномасштабного вторжения. По состоянию на 13 ноября 2023 года PEN собрал 71 имя. Однако добавляют, что этот неофициальный мониторинг и деятелей может быть больше, чем известно публично.

К кампании памяти присоединятся:

актриса Римма Зюбина;

режиссер и актер Ахтем Сеитаблаев;

журналистка и телеведущая Мирослава Барчук;

журналист Виталий Портников;

журналистка Ольга Герасимьюк;

философ и писатель, президент Украинского PEN Владимир Ермоленко;

поэтесса Екатерина Калитко;

режиссер и писательница Ирина Целик;

писательница Марьяна Савка;

писательница Мария Титаренко и другие культурные и медиадеятели.

Раскупили весь тираж дневника писателя Вакуленко

Полностью раскупили экземпляры книги "Я превращаюсь... Дневник оккупации. Избранные стихи" Владимира Вакуленко-К., которого российская армия убила весной 2022 во время оккупации Харьковщины.

Представительница издательства Vivat подчеркнула, что 100% от продаж первого тиража передадут матери Владимира Вакуленко, а такой интерес к изданию побудил напечатать еще один тираж, чтобы и дальше помогать семье писателя.

Это хороший случай не только еще раз сказать о том, как россияне уничтожают украинскую культуру и украинских художников, но и напомнить, как мы сильны, когда объединены. Но, конечно, поблагодарить украинцев за столь мощную поддержку, – говорят в издательстве. Поделиться

Дневник Владимира Вакуленко был презентован 22 июня 2023 года в Киеве на "Книжном Арсенале". В экземпляры издания вошли дневник оккупации, тексты коллег и друзей, фотографии деоккупированной Изюмщины, стихи Владимира Вакуленко для детей и взрослых. Предзаказ на книгу был доступен с 4 августа.