EmptyChairWeek. В Україні вшанують пам’ять митців, загиблих через повномасштабну війну

Мета інформаційної кампанії – згадати якнайбільше імен полеглих через російсько-українську війну митців та зробити так, щоб вони якомога ширше прозвучали у публічному просторі.
Україна вшанує загиблих митців
В Україні почалася інформаційна кампанія #EmptyChairWeek, присвячена пам’яті митців, яких забрала війна Росії проти України. Акція триватиме з 13 до 19 листопада.
Про це повідомила пресслужба Українського PEN.
За ініціативою Міжнародного PEN з кінця 1980-х років світ відзначає 15 листопада День порожніх стільців. Вони символізують ув'язнених авторів, тих, хто зазнає переслідувань, або вбитих.
До кампанії можуть долучитися усі охочі: зробити допис у соцмережах про українських письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чиї життя обірвалися після 24 лютого 2022 року, та додати гештег #EmptyChairWeek.
Мета – згадати якнайбільше імен полеглих митців та зробити так, щоб вони якомога ширше прозвучали у публічному просторі.
Організація відстежує втрати серед діячів культури від початку повномасштабного вторгнення. Станом на 13 листопада 2023 року PEN зібрав 71 ім'я. Однак додають, що це неофіційний моніторинг і митців може бути більше, аніж відомо публічно.
До кампанії пам'яті долучаться:
акторка Римма Зюбіна;
режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв;
журналістка та телеведуча Мирослава Барчук;
журналіст Віталій Портников;
журналістка Ольга Герасим'юк;
філософ та письменник, президент Українського PEN Володимир Єрмоленко;
поетеса Катерина Калитко;
режисерка та письменниця Ірина Цілик;
письменниця Мар'яна Савка;
письменниця Марія Титаренко та інші культурні й медіадіячі.
Розкупили увесь наклад щоденника письменника Вакуленка
Повністю розкупили примірники книги "Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші" Володимира Вакуленка-К., якого російська армія вбила навесні 2022 року під час окупації Харківщини.
Представниця видавництва Vivat наголосила, що 100% від продажів першого накладу передадуть матері Володимира Вакуленка, а такий інтерес до видання спонукав надрукувати ще один тираж, аби і надалі допомагати родині письменника.
Щоденник Володимира Вакуленка презентували 22 червня 2023 року в Києві на "Книжковому Арсеналі". До примірників видання ввійшли щоденник окупації, тексти колег і друзів, фотографії деокупованої Ізюмщини, вірші Володимира Вакуленка для дітей і дорослих. Передзамовлення на книгу було доступне з 4 серпня.
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