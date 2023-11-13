EmptyChairWeek. В Україні вшанують пам’ять митців, загиблих через повномасштабну війну

Мета інформаційної кампанії – згадати якнайбільше імен полеглих через російсько-українську війну митців та зробити так, щоб вони якомога ширше прозвучали у публічному просторі.

Україна вшанує загиблих митців

В Україні почалася інформаційна кампанія #EmptyChairWeek, присвячена пам’яті митців, яких забрала війна Росії проти України. Акція триватиме з 13 до 19 листопада.

Про це повідомила пресслужба Українського PEN.

За ініціативою Міжнародного PEN з кінця 1980-х років світ відзначає 15 листопада День порожніх стільців. Вони символізують ув'язнених авторів, тих, хто зазнає переслідувань, або вбитих.

До кампанії можуть долучитися усі охочі: зробити допис у соцмережах про українських письменників, музикантів, акторів, істориків, художників, мовознавців та інших культурних діячів, чиї життя обірвалися після 24 лютого 2022 року, та додати гештег #EmptyChairWeek.

Мета – згадати якнайбільше імен полеглих митців та зробити так, щоб вони якомога ширше прозвучали у публічному просторі.

Саме тому цінним буде кожен допис – як про тих, з ким ви були знайомі особисто, так і про тих, чиї імена дізналися лише після їхньої загибелі, – зазначають у PEN. Поширити

Організація відстежує втрати серед діячів культури від початку повномасштабного вторгнення. Станом на 13 листопада 2023 року PEN зібрав 71 ім'я. Однак додають, що це неофіційний моніторинг і митців може бути більше, аніж відомо публічно.

До кампанії пам'яті долучаться:

акторка Римма Зюбіна;

режисер та актор Ахтем Сеітаблаєв;

журналістка та телеведуча Мирослава Барчук;

журналіст Віталій Портников;

журналістка Ольга Герасим'юк;

філософ та письменник, президент Українського PEN Володимир Єрмоленко;

поетеса Катерина Калитко;

режисерка та письменниця Ірина Цілик;

письменниця Мар'яна Савка;

письменниця Марія Титаренко та інші культурні й медіадіячі.

Розкупили увесь наклад щоденника письменника Вакуленка

Повністю розкупили примірники книги "Я перетворююсь... Щоденник окупації. Вибрані вірші" Володимира Вакуленка-К., якого російська армія вбила навесні 2022 року під час окупації Харківщини.

Представниця видавництва Vivat наголосила, що 100% від продажів першого накладу передадуть матері Володимира Вакуленка, а такий інтерес до видання спонукав надрукувати ще один тираж, аби і надалі допомагати родині письменника.

Це добра нагода не лише ще раз сказати про те, як росіяни знищують українську культуру та українських митців, але і нагадати, які ми сильні, коли об'єднані. Та, звісно, подякувати українцям за таку потужну підтримку, – кажуть у видавництві. Поширити

Щоденник Володимира Вакуленка презентували 22 червня 2023 року в Києві на "Книжковому Арсеналі". До примірників видання ввійшли щоденник окупації, тексти колег і друзів, фотографії деокупованої Ізюмщини, вірші Володимира Вакуленка для дітей і дорослих. Передзамовлення на книгу було доступне з 4 серпня.