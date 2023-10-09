Эрдоган обратился с официальным заявлением к Израилю и Палестине
Категория
Мир
Дата публикации

Эрдоган обратился с официальным заявлением к Израилю и Палестине

Реджеп Тайип Эрдоган
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Источник:  The Guardian

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обратился к Палестине и Израилю с призывом прекратить насилие и выразил готовность выступить посредником.

Турция готова выступить посредником между Израилем и Палестиной

Выступая на пресс-конференции после заседания кабинета министров в Анкаре, Эрдоган сказал, что Турция осуществляет необходимые приготовления для отправки гуманитарной помощи в Газу.

Он призвал Израиль прекратить бомбежку палестинских земель, а Палестину прекратить нападения на израильские гражданские поселения.

Мы верим, что мир в регионе не будет без независимой, суверенной Палестины.

Он добавил, что Турция готова к любому виду посредничества, включая обмен пленными, если этого потребуют стороны.

Эрдоган провел переговоры с президентами Палестины и Израиля

Перед этим Эрдоган провел телефонные переговоры с президентом Палестины Махмудом Аббасом и президентом Израиля Исааком Герцогом.

Турецкий лидер сказал Аббасу, что Анкара "прилагает все усилия, чтобы как можно быстрее прекратить конфликты в регионе и обеспечить покой".

В разговоре с Герцогом Эрдоган "подчеркнул, что любой шаг, который может нанести вред народу Газы коллективно и без разбора, еще больше увеличит страдания и спираль насилия в регионе".

Эрдоган также сказал лидеру Израиля, что "необходимо действовать со здравым смыслом и что скорейшее установление покоя в регионе имеет большое значение для благосостояния всего региона".

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