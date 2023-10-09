Ердоган звернувся з офіційною заявою до Ізраїлю та Палестини
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Ердоган звернувся з офіційною заявою до Ізраїлю та Палестини

Реджеп Таїп Ердоган
Джерело:  The Guardian

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган звернувся до Палестини та Ізраїлю з закликом припинити насильство та висловив готовність виступити посередником.

Туреччина готова виступити посередником між Ізраїлем та Палестиною

Виступаючи на прес-конференції після засідання кабінету міністрів в Анкарі, Ердоган сказав, що Туреччина здійснює необхідні приготування для відправки гуманітарної допомоги в Газу.

Він закликав Ізраїль припинити бомбардування палестинських земель, а Палестину припинити напади на ізраїльські цивільні поселення.

Ми віримо, що миру в регіоні не буде без незалежної, суверенної Палестини.

Він додав, що Туреччина готова до будь-якого виду посередництва, включно з обміном полоненими, якщо цього вимагатимуть сторони.

Ердоган провів переговори з президентами Палестини та Ізраїлю

Перед цим Ердоган провів телефонні переговори з президентом Палестини Махмудом Аббасом і президентом Ізраїлю Ісааком Герцогом.

Турецький лідер сказав Аббасу, що Анкара “докладає всіх зусиль, щоб якнайшвидше припинити конфлікти в регіоні та забезпечити спокій”.

У розмові з Герцогом Ердоган “підкреслив, що будь-який крок, який може завдати шкоди народу Гази колективно та без розбору, ще більше збільшить страждання та спіраль насильства в регіоні”.

Ердоган також сказав лідеру Ізраїлю, що “необхідно діяти зі здоровим глуздом і що якнайшвидше встановлення спокою в регіоні має велике значення для добробуту всього регіону”.

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