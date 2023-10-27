ЕС возобновил в РФ проведение Фестиваля европейского кино, несмотря на войну против Украины

Евросоюз возобновил проведение в России Фестиваля европейского кино. В 2022 году его отменили из-за вторжения в Украину.

В РФ вернули Фестиваль европейского кино

Представительство ЕС в России сообщило, что Фестиваль Европейского кино пройдет онлайн с 1 по 15 ноября 2023 года.

Он представит в своей программе самые заметные за последние несколько лет фильмы стран ЕС.

В этом году фестиваль имеет особое значение, поскольку мы возобновляем показ европейских фильмов после годового перерыва, – сказал посол ЕС в РФ Роланд Галгараг. Поделиться

В ЕС уточняют, что слоган нынешнего фестиваля – «Кино объединяет!», что должно подчеркивать «единство культур и интересов».

В нынешние непростые времена эта тема кажется наиболее актуальной. Сейчас особенно важно находить новые возможности для взаимопонимания. Доброта, семья, одна-единственная планета, общая история и общее будущее – вот наши главные темы, основанные на общечеловеческих ценностях, - добавил посол. Поделиться

Посол ЕС отметил, что "магия кино преодолевает все культурные барьеры".

🤔 After a pause, the European Film Festival has returned to Russia in an online format. This was announced by the EU Ambassador to Russia.



The EU ambassador said that "the magic of cinema overcomes all cultural barriers." The slogan of the event is "Cinema Unites". pic.twitter.com/mijsV0VmKx — UNITED24media (@United24media) October 27, 2023

На сайте ЕС отмечают, что в рамках фестиваля покажут 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

На фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, участвовавшее в европейских и международных кинофестивалях.