ЕС возобновил в РФ проведение Фестиваля европейского кино, несмотря на войну против Украины

Евросоюз возобновил проведение в России Фестиваля европейского кино. В 2022 году его отменили из-за вторжения в Украину.
В РФ вернули Фестиваль европейского кино
Представительство ЕС в России сообщило, что Фестиваль Европейского кино пройдет онлайн с 1 по 15 ноября 2023 года.
Он представит в своей программе самые заметные за последние несколько лет фильмы стран ЕС.
В ЕС уточняют, что слоган нынешнего фестиваля – «Кино объединяет!», что должно подчеркивать «единство культур и интересов».
Посол ЕС отметил, что "магия кино преодолевает все культурные барьеры".
На сайте ЕС отмечают, что в рамках фестиваля покажут 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.
На фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, участвовавшее в европейских и международных кинофестивалях.
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