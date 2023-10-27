ЕС возобновил в РФ проведение Фестиваля европейского кино, несмотря на войну против Украины
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ЕС возобновил в РФ проведение Фестиваля европейского кино, несмотря на войну против Украины

Кинофестиваль
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Источник:  Евросоюз

Евросоюз возобновил проведение в России Фестиваля европейского кино. В 2022 году его отменили из-за вторжения в Украину.

В РФ вернули Фестиваль европейского кино

Представительство ЕС в России сообщило, что Фестиваль Европейского кино пройдет онлайн с 1 по 15 ноября 2023 года.

Он представит в своей программе самые заметные за последние несколько лет фильмы стран ЕС.

В этом году фестиваль имеет особое значение, поскольку мы возобновляем показ европейских фильмов после годового перерыва, – сказал посол ЕС в РФ Роланд Галгараг.

В ЕС уточняют, что слоган нынешнего фестиваля – «Кино объединяет!», что должно подчеркивать «единство культур и интересов».

В нынешние непростые времена эта тема кажется наиболее актуальной. Сейчас особенно важно находить новые возможности для взаимопонимания. Доброта, семья, одна-единственная планета, общая история и общее будущее – вот наши главные темы, основанные на общечеловеческих ценностях, - добавил посол.

Посол ЕС отметил, что "магия кино преодолевает все культурные барьеры".

На сайте ЕС отмечают, что в рамках фестиваля покажут 21 фильм из Бельгии, Франции, Германии, Испании, Италии, Люксембурга, Нидерландов, Чехии, Дании и других стран ЕС, а также два фильма совместного производства российских и европейских киностудий.

На фестивале будет показано игровое, документальное и анимационное кино, участвовавшее в европейских и международных кинофестивалях.

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