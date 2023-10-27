ЄС відновив у РФ проведення Фестивалю європейського кіно попри війну проти України

Євросоюз відновив проведення у Росії Фестивалю європейського кіно. У 2022 році його скасували через вторгнення в Україну.

У РФ повернули Фестиваль європейського кіно

Представництво ЄС у Росії повідомило, Фестиваль Європейського кіно пройде онлайн з 1 по 15 листопада 2023 року.

Він представить у своїй програмі найпомітніші за останні кілька років фільми країн ЄС.

Цього року фестиваль має особливе значення, оскільки ми відновлюємо показ європейських фільмів після річної перерви, - сказав посол ЄС у РФ Роланд Галгараг. Поширити

У ЄС уточнюють, що слоган цьогорічного фестивалю – «Кіно об'єднує!», що повинно наголошувати “на єдності культур та інтересів”.

У нинішні непрості часи ця тема видається найбільш актуальною. Зараз особливо важливо знаходити нові можливості взаєморозуміння. Доброта, сім'я, одна-єдина планета, спільна історія і спільне майбутнє — ось наші головні теми, засновані на загальнолюдських цінностях, - додав посол. Поширити

Посол ЄС зазначив, що "магія кіно долає всі культурні бар'єри".

🤔 After a pause, the European Film Festival has returned to Russia in an online format. This was announced by the EU Ambassador to Russia.



The EU ambassador said that "the magic of cinema overcomes all cultural barriers." The slogan of the event is "Cinema Unites". pic.twitter.com/mijsV0VmKx — UNITED24media (@United24media) October 27, 2023

На сайті ЄС зазначають, що в рамках фестивалю покажуть 21 фільм з з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС , а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій.

На фестивалі буде показано ігрове, документальне та анімаційне кіно, що брало участь у європейських та міжнародних кінофестивалях.