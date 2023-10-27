ЄС відновив у РФ проведення Фестивалю європейського кіно попри війну проти України
Категорія
Культура
Дата публікації

ЄС відновив у РФ проведення Фестивалю європейського кіно попри війну проти України

Кінофестиваль
Джерело:  Євросоюз

Євросоюз відновив проведення у Росії Фестивалю європейського кіно. У 2022 році його скасували через вторгнення в Україну.

У РФ повернули Фестиваль європейського кіно

Представництво ЄС у Росії повідомило, Фестиваль Європейського кіно пройде онлайн з 1 по 15 листопада 2023 року.

Він представить у своїй програмі найпомітніші за останні кілька років фільми країн ЄС.

Цього року фестиваль має особливе значення, оскільки ми відновлюємо показ європейських фільмів після річної перерви, - сказав посол ЄС у РФ Роланд Галгараг.

У ЄС уточнюють, що слоган цьогорічного фестивалю – «Кіно об'єднує!», що повинно наголошувати “на єдності культур та інтересів”.

У нинішні непрості часи ця тема видається найбільш актуальною. Зараз особливо важливо знаходити нові можливості взаєморозуміння. Доброта, сім'я, одна-єдина планета, спільна історія і спільне майбутнє — ось наші головні теми, засновані на загальнолюдських цінностях, - додав посол.

Посол ЄС зазначив, що "магія кіно долає всі культурні бар'єри".

На сайті ЄС зазначають, що в рамках фестивалю покажуть 21 фільм з з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС , а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій.

На фестивалі буде показано ігрове, документальне та анімаційне кіно, що брало участь у європейських та міжнародних кінофестивалях.

Більше по темі

Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Каннський кінофестиваль оголосив переможців. Хто отримав золоту пальмову гілку
Каннський кінофестиваль оголосив переможців. Хто отримав золоту пальмову гілку
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Ukraїner проведе перший благодійний фестиваль "Хоробрі міста"
Благодійний фестиваль "Хоробрі міста"
Категорія
Культура
Дата публікації
Додати до обраного
Українська стрічка "Як там Катя?" перемогла на кінофестивалі в Гамбурзі
Як там Катя

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішм