ЄС відновив у РФ проведення Фестивалю європейського кіно попри війну проти України

Євросоюз відновив проведення у Росії Фестивалю європейського кіно. У 2022 році його скасували через вторгнення в Україну.
У РФ повернули Фестиваль європейського кіно
Представництво ЄС у Росії повідомило, Фестиваль Європейського кіно пройде онлайн з 1 по 15 листопада 2023 року.
Він представить у своїй програмі найпомітніші за останні кілька років фільми країн ЄС.
У ЄС уточнюють, що слоган цьогорічного фестивалю – «Кіно об'єднує!», що повинно наголошувати “на єдності культур та інтересів”.
Посол ЄС зазначив, що "магія кіно долає всі культурні бар'єри".
На сайті ЄС зазначають, що в рамках фестивалю покажуть 21 фільм з з Бельгії, Франції, Німеччини, Іспанії, Італії, Люксембургу, Нідерландів, Чехії, Данії та інших країн ЄС , а також два фільми спільного виробництва російських та європейських кіностудій.
На фестивалі буде показано ігрове, документальне та анімаційне кіно, що брало участь у європейських та міжнародних кінофестивалях.
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