Эстония забрала разрешения на оружие у защитников советского танка-памятника

Эстонская полиция аннулировала разрешения на оружие трем людям, активно противодействующим демонтажу памятника советскому танку и другой символике СССР из Нарвы. По данным полиции, мужчины активно угрожали общественному порядку и нацбезопасности.

Что известно об изьятии оружия

Один из задержанных, Станислав, обжаловал решение полиции в суде, утверждая, что полиция не предоставила никаких доказательств в подтверждение его действий, угрожающих безопасности страны.

Административный суд Тарту отметил, что поскольку заявитель был задержан полицией с целью предотвращения организации, подготовки и участия в массовых беспорядках, он как владелец огнестрельного оружия мог угрожать общественному порядку и безопасности Эстонской Республики.

Суд заявил, что мемориал "Танк Т-34" является памятником советских оккупационных властей, который в ситуации вторжения России в Украину является символом активного террора.

Суд признал, что существует обоснованное подозрение, что заявитель как владелец разрешения на оружие может угрожать безопасности Эстонской Республики.

Что известно о демонтаже памятника советскому танку

16 августа 2022 года эстонские власти закончили демонтаж танка Т-34 в Нарве и еще нескольких достопримечательностей времен СССР. Танк перевезли в Военный музей Воймси под Таллинном.

Премьер-министр Эстонии Кая Каллас тогда заявила, что танк – это орудие убийства, и в нынешней ситуации монумент в Нарве символизирует убийство людей в Украине.

Напомним, что Нарва находится на границе с РФ и большинство населения города является русскоязычным.