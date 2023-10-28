Естонія забрала дозволи на зброю в захисників радянського танка-пам’ятника

Естонська поліція анулювала дозволи на зброю трьом людям, які активно протидіяли демонтажу пам’ятника радянському танку та іншої символіки СРСР з Нарви. За даними поліції, чоловіки активно загрожували громадському порядку та нацбезпеці.

Що відомо про вилучення зброї

Один із затриманих, Станіслав, оскаржив рішення поліції в суді, стверджуючи, що поліція не надала жодних доказів на підтвердження його дій, які загрожували б безпеці країни.

Адміністративний суд Тарту зазначив, що оскільки заявник був затриманий поліцією з метою запобігання організації, підготовці та участі в масових заворушеннях, він як власник вогнепальної зброї міг загрожувати громадському порядку та безпеці Естонської Республіки.

Суд заявив, що меморіал "Танк Т-34" є пам'ятником радянської окупаційної влади, який у ситуації вторгнення Росії в Україну є символом активного терору.

Суд визнав, що існує обґрунтована підозра, що заявник, як власник дозволу на зброю, може загрожувати безпеці Естонської Республіки.

Що відомо про демонтаж пам’ятника радянському танку

16 серпня 2022 року естонська влада закінчила демонтаж танку Т-34 у Нарві та ще кількох пам'яток часів СРСР. Танк перевезли до Військового музею Віймсі під Таллінном.

Прем'єр-міністр Естонії Кая Каллас тоді заявила, що танк - це знаряддя вбивства, і в нинішній ситуації монумент у Нарві символізує вбивство людей в Україні.

Нагадаємо, що Нарва знаходиться на кордоні з РФ і більшість населення міста є російськомовним.