Это риск. В Польше вспыхнул публичный конфликт между Дудой и Туском

Что происходит в польских политических кругах

По словам главы крупнейшего оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция" Дональда Туска, недавние заявления Дуды он считает "ненужными замечаниями и комментариями".

Это не нужные замечания и комментарии. Извините, но это не имеет ничего общего с конституционными полномочиями президента. Господин президент должен назвать кандидата на должность премьер-министра, который, по всей вероятности, получит большинство в парламенте, и это все, - возмутился Туск. Поделиться

Журналисты спросили у лидера польской оппозиции, может ли быстрое коалиционное соглашение между "Гражданской коалицией", "Третим путем" и "Левицей" убедить Дуду как можно быстрее назвать кандидатуру премьер-министра.

Политик обратил внимание на то, что "это не роль президента – оценивать или участвовать в формировании коалиционного соглашения".

Туск публично упрекнул Дуду

Лидер польской оппозиции начал утверждать, что поведение Дуда является риском для страны.

Каждый день промедления – это риск для Польши. И все, кто хочет, чтобы Польша вышла из этого тупика и вернула себе то, что принадлежит ей по праву, в том числе и здесь, в Европе, должны работать на быстрый сценарий... Возможно, президент немного дразнится, – предположил Дональд Туск. Поделиться

Журналисты также поинтересовались у политика, не считает ли он, что Анджей Дуда склоняется к тому, что нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий все же получит мандат на формирование правительства.

По словам Туска, он не знает, к чему склоняется польский лидер и чего от него ждать в будущем.