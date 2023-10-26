Это риск. В Польше вспыхнул публичный конфликт между Дудой и Туском

Лидер польской оппозиции Дональд Туск подверг жесткой критике заявление президента Анджея Дуды о "двух серьезных кандидатах" на должность премьер-министра.
Что происходит в польских политических кругах
По словам главы крупнейшего оппозиционного блока Польши "Гражданская коалиция" Дональда Туска, недавние заявления Дуды он считает "ненужными замечаниями и комментариями".
Журналисты спросили у лидера польской оппозиции, может ли быстрое коалиционное соглашение между "Гражданской коалицией", "Третим путем" и "Левицей" убедить Дуду как можно быстрее назвать кандидатуру премьер-министра.
Политик обратил внимание на то, что "это не роль президента – оценивать или участвовать в формировании коалиционного соглашения".
Туск публично упрекнул Дуду
Лидер польской оппозиции начал утверждать, что поведение Дуда является риском для страны.
Журналисты также поинтересовались у политика, не считает ли он, что Анджей Дуда склоняется к тому, что нынешний премьер-министр Матеуш Моравецкий все же получит мандат на формирование правительства.
По словам Туска, он не знает, к чему склоняется польский лидер и чего от него ждать в будущем.
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