Це ризик. У Польщі спалахнув публічний конфлікт між Дудою та Туском
Категорія
Політика
Дата публікації

Це ризик. У Польщі спалахнув публічний конфлікт між Дудою та Туском

Дональд Туск
Джерело:  RMF FM

Лідер польської опозиції Дональд Туск жорстко розкритикував заяву президента Анджея Дуди про "двох серйозних кандидатів" на посаду прем'єр-міністра.

Що відбувається у польських політичних колах

За словами очільника найбільшого опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція" Дональда Туска, нещодавно заяви Дуди він вважає “непотрібними зауваженнями та коментарями”.

Це непотрібні зауваження і коментарі. Вибачте, але це не має нічого спільного з конституційними повноваженнями президента. Пан президент повинен назвати кандидата на посаду прем'єр-міністра, який, імовірно, отримає більшість у парламенті, і це все, - обурився Туск.

Журналісти запитали у лідера польської опозиції, чи могла б швидка коаліційна угода між "Громадянською коаліцією", "Третім шляхом" і "Лівими" переконати Дуду якнайшвидше назвати кандидатуру прем'єр-міністра.

Політик звернув увагу на те, що "це не є роллю президента – оцінювати або брати участь у формуванні коаліційної угоди".

Туск публічно дорікнув Дуді

Лідер польської опозиції також почав стверджувати, що поведінка Дуда є ризиком для країни.

Кожний день зволікання – це ризик для Польщі. І всі, хто хоче, щоб Польща вийшла з цього глухого кута і повернула собі те, що належить їй по праву, в тому числі і тут, в Європі, повинні працювати на швидкий сценарій... Можливо, президент трохи дражниться, – припустив Дональд Туск.

Журналісти також поцікавилися у політика, чи не вважає він, що Анджей Дуда схиляється до того, що нинішній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький все ж таки отримає мандат на формування уряду.

За словами Туска, що не знає, до чого схиляється польський лідер та чого від нього очікувати в майбутньому.

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