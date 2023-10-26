Це ризик. У Польщі спалахнув публічний конфлікт між Дудою та Туском

Лідер польської опозиції Дональд Туск жорстко розкритикував заяву президента Анджея Дуди про "двох серйозних кандидатів" на посаду прем'єр-міністра.
Що відбувається у польських політичних колах
За словами очільника найбільшого опозиційного блоку Польщі "Громадянська коаліція" Дональда Туска, нещодавно заяви Дуди він вважає “непотрібними зауваженнями та коментарями”.
Журналісти запитали у лідера польської опозиції, чи могла б швидка коаліційна угода між "Громадянською коаліцією", "Третім шляхом" і "Лівими" переконати Дуду якнайшвидше назвати кандидатуру прем'єр-міністра.
Політик звернув увагу на те, що "це не є роллю президента – оцінювати або брати участь у формуванні коаліційної угоди".
Туск публічно дорікнув Дуді
Лідер польської опозиції також почав стверджувати, що поведінка Дуда є ризиком для країни.
Журналісти також поцікавилися у політика, чи не вважає він, що Анджей Дуда схиляється до того, що нинішній прем'єр-міністр Матеуш Моравецький все ж таки отримає мандат на формування уряду.
За словами Туска, що не знає, до чого схиляється польський лідер та чого від нього очікувати в майбутньому.
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