ФСБ РФ давало прямые указания СБУ по поводу провокаций во время Революции достоинства — ГБР
Категория
Украина
Дата публикации

ФСБ РФ давало прямые указания СБУ по поводу провокаций во время Революции достоинства — ГБР

ГБР
Майдан Независимости
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Следствие установило, что при содействии сотрудников ФСБ РФ тогдашнее руководство СБУ приняло участие в подрыве суверенитета Украины, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности.

ФСБ непосредственно руководило СБУ во время Майдана

Сотрудники ГБР во взаимодействии со Службой безопасности Украины сообщили о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены руководителям СБУ времен Виктора Януковича и двадцати сотрудникам ФСБ РФ во время событий Революции Достоинства.

Среди подозреваемых:

  • генерал армии Виктор Золотов – бывший руководитель службы безопасности президента РФ, заместитель главнокомандующего внутренними войсками (в настоящее время – директор федеральной службы войск национальной гвардии РФ);

  • генерал-полковник Алексей Седов – начальник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ;

  • генерал-лейтенант Алексей Жало – заместитель начальника 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ – начальник управления защиты конституционного устройства;

  • генерал-майор Сергей Егоров – первый заместитель начальника управления по защите конституционного устройства 2 службы ФСБ РФ;

  • генерал-майор Владимир Павлик – первый заместитель начальника Департамента оперативной информации 5 Службы (оперативной информации и международных связей) ФСБ РФ

  • генерал-майор Андрей Яценко – бывший сотрудник 2 службы (Службы защиты конституционного строя и борьбы с терроризмом) ФСБ РФ, сейчас – заместитель начальника управления ФСБ РФ в г. Москва

Также подозрения в государственной измене доложены бывшему главе СБУ Александру Якименко, его первому заместителю – руководителю Антитеррористического центра Владимиру Тоцкому и начальнику Департамента защиты национальной государственности СБУ времен Януковича.

Установлено, что при содействии сотрудников ФСБ РФ тогдашнее руководство СБУ приняло участие в подрыве суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности. Экс-служащие, по указанию российских кураторов, также разжигали национальную, религиозную рознь и ненависть среди граждан из-за их идеологических убеждений.

Совместным решением руководства СБУ и ФСБ РФ с 13 по 15 декабря 2013 г. в Украине находилась делегация из 20 сотрудников российской спецслужбы. Они способствовали сотрудникам СБУ в подготовке видеоматериалов и публикаций для создания негативного образа участников Евромайдана и представителей оппозиционных сил.

По заданию руководства СБУ было подготовлено 257 видеоматериалов провокативного содержания и специально создан ютуб-канал для их распространения. О размещении этих видеофайлов сотрудники СБУ отчитались перед ФСБ РФ, отправив им ссылку на опубликованные видеозаписи.

Отмечается, что такие действия бывшего руководства СБУ и сотрудников ФСБ РФ нанесли ущерб информационной безопасности Украины и прекратили протестные акции из-за приостановки высшим руководством государства процесса Евроинтеграции.

Для создания якобы законности своих действий экс-руководство СБУ уже после выезда делегации ФСБ РФ из Украины "задним числом" подписало документы якобы об их приглашении в качестве представителей спецслужб в рамках Комиссии по информационной безопасности при Совете руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ.

Следствие предоставило бесспорные доказательства подрывной деятельности ФСБ в Украине

Таким образом, следствием установлено и доказано влияние спецслужб РФ на бывшее руководство СБУ с целью проведения совместной подрывной деятельности против Украины, противодействия "Евромайдану" и разжигания в Украине национальной розни и ненависти.

Бывший глава СБУ, его первый заместитель – руководитель Антитеррористического центра и начальник Департамента защиты национальной государственности СБУ сообщены о подозрении в государственной измене.

20 сотрудникам ФСБ РФ, гражданам РФ, сообщено о подозрении в пособничестве в совершении государственной измены и содействии руководству СБУ в предоставлении Российской Федерации помощи в проведении подрывной деятельности против Украины в ущерб ее суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности, обороноспособности, государственной и информационной безопасности также за разжигание национальной, религиозной вражды и ненависти, унижение национальной чести и достоинства, оскорбление чувств граждан в связи с их идеологическими убеждениями по предварительному сговору группой лиц.

За совершение указанных преступлений предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.

Указано, что для вручения уведомлений о подозрении работникам ФСБ РФ следователь ДБР направил повестки о вызове по месту прохождения ими службы. В связи с неявкой по вызову следователя последние объявлены в розыск и подготовлены ходатайство следователю судьи об избрании в отношении них меры пресечения в виде содержания под стражей.

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