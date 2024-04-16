Гастроли российского балета в Южной Корее отменили по требованию Украины

В Южной Корее по инициативе МИД Украины отменили гастроли российского балета.
Отмена российского балета в Южной Корее
В МИДе Украины сообщили, что это очередной шаг для международной изоляции РФ в сфере культуры.
В заявлении министерства говорится, что выступление российской примы-балерины с проектом «Моданс» в Сеульском Артцентре и «Гала-концерт балета Большого театра» в столице Южной Кореи уже не состоится.
Это произошло благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Корея и при поддержке украинского общества и международных партнеров.
В то же время в Reuters сообщают, что балетное шоу с участием россиян было отменено за день до премьеры.
В отмененных спектаклях первоначально приняли участие 12 главных исполнителей балета Большого театра.
Затем программу модифицировали, чтобы уменьшить количество российских исполнителей с измененным контентом.
Тем не менее, организатор шоу объявил об отмене выступлений, заявив, что изменения в актерском составе и программе шоу не были приняты концертным залом.
В марте в Сеуле уже были отменены представления балета со Светланой Захаровой, российской прима-балериной украинского происхождения и активной поклонницей президента России Владимира Путина.
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