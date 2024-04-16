Гастроли российского балета в Южной Корее отменили по требованию Украины

Отмена российского балета в Южной Корее

В МИДе Украины сообщили, что это очередной шаг для международной изоляции РФ в сфере культуры.

В заявлении министерства говорится, что выступление российской примы-балерины с проектом «Моданс» в Сеульском Артцентре и «Гала-концерт балета Большого театра» в столице Южной Кореи уже не состоится.

Это произошло благодаря усилиям Посольства Украины в Республике Корея и при поддержке украинского общества и международных партнеров.

Российской «культурной» пропаганде не должно быть места на международных площадках, а российским балеринам — на сценах мировых театров. Работаем и дальше, чтобы враг не мог использовать мировое культурное пространство для оправдания своих преступлений, — говорится в заявлении. Поделиться

В то же время в Reuters сообщают, что балетное шоу с участием россиян было отменено за день до премьеры.

В отмененных спектаклях первоначально приняли участие 12 главных исполнителей балета Большого театра.

Затем программу модифицировали, чтобы уменьшить количество российских исполнителей с измененным контентом.

Тем не менее, организатор шоу объявил об отмене выступлений, заявив, что изменения в актерском составе и программе шоу не были приняты концертным залом.