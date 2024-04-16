Гастролі російського балету в Південній Кореї скасували на вимогу України
Категорія
Культура
Дата публікації

Гастролі російського балету в Південній Кореї скасували на вимогу України

МЗС України
Балет

У Південній Кореї з ініціативи МЗС України скасували гастролі російського балету.

Скасування російського балету в Південній Кореї

У МЗС України повідомили, що це черговий крок для міжнародної ізоляції РФ у сфері культури.

У заяві міністерства зазначено, що виступ російської прими-балерини із проєктом «Моданс» у Сеульському Артцентрі та «Гала-концерт балету Большого театру» у столиці Південної Кореї вже не відбудеться.

Це відбулося завдяки зусиллям Посольства України в Республіці Корея та за підтримки української громади і міжнародних партнерів.

Російській «культурній» пропаганді не має бути місця на міжнародних майданчиках, а російським балеринам — на сценах світових театрів. Працюємо й надалі, щоб ворог не міг використовувати світовий культурний простір для виправдання своїх злочинів, — йдеться в заяві.

Водночас у Reuters повідомляють, що балетне шоу за участю росіян було скасовано за день до прем’єри.

У скасованих виставах спочатку мали взяли участь 12 головних виконавців балету Большого театру.

Потім програму модифікували, щоб зменшити кількість російських виконавців зі зміненим контентом.

Проте організатор шоу оголосив про скасування виступів, заявивши, що зміни в акторському складі та програмі шоу не були прийняті концертним залом.

У березні в Сеулі вже були скасовані вистави балету зі Світланою Захаровою, російською прима-балериною українського походження та активною прихильницею президента Росії Володимира Путіна.

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