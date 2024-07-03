"Гермиону" Эмму Уотсон заметили с новым парнем — фото
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"Гермиону" Эмму Уотсон заметили с новым парнем — фото

Эмма Уотсон
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Источник:  online.ua

Известная британская актриса и звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон никогда не делится подробностями личной жизни, однако это не мешает журналистам узнавать пикантные детали самостоятельно.

Главные тезисы

  • Эмму Уотсону подловили в объятиях нового парня, однако кто он – до сих пор неизвестно.
  • Звезда “Гарри Поттера” не хочет делиться подробностями бурного романа с фанатами.
  • Известная актриса отрицает слухи об отношениях с принцем Гарри и актером Томом Фелтоном, называя их только друзьями.

Новый парень "Гермионы". Эмма Уотсон снова влюбилась

Несколько месяцев назад звезда разорвала отношения с сыном бизнесмена Брэндоном Грином.

После этого Эмма решила сконцентрироваться на работе и обучении. В настоящее время Уотсон получает степень магистра в известном оксфордском университете.

Несмотря на это, актриса не смогла оставаться одинокой длительное время — на днях ее заметили в объятиях нового бойфренда.

Журналистам пока не удалось узнать, кто именно стал новым избранником актрисы, однако они уверяют, что пара очень счастлива вместе.

На новых фотографиях действительно заметно, что Эмма и ее парень наслаждались компанией друг друга, а бойфренд постоянно ласкал щечки девушки.

Она выглядела невероятно счастливой, словно ей не было никакого дела ко всему на свете. Они были невероятно близки — казалось, им было все равно кто на них смотрит. Они смотрели только друг на друга, — рассказал инсайдер изданию The Sun.

Эмма Уотсон и ее новый парень (Фото: открытые источники)

Что известно о личной жизни Эммы Уотсон

Звезда “Гарри Поттера” имела немало громких романов, о которых ее поклонники узнавали исключительно из СМИ, ведь актриса никогда не делилась этим публично.

По словам журналистов, у Эммы Уотсон были отношения с регбистом Мэттом Дженни, актером Кордом Оверстритом, бизнесменом Лео Робинтоном.

Что интересно, ей даже приписывали роман с принцем Гарри, однако сама актриса отрицает эти слухи.

Также в центре внимания были отношения Эммы Уотсон с актером Томом Фелтоном, сыгравшим Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер". Звезды до сих пор утверждают, что они просто друзья, хотя проводят много времени вместе.

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