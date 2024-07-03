"Гермиону" Эмму Уотсон заметили с новым парнем — фото

Известная британская актриса и звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон никогда не делится подробностями личной жизни, однако это не мешает журналистам узнавать пикантные детали самостоятельно.
Главные тезисы
- Эмму Уотсону подловили в объятиях нового парня, однако кто он – до сих пор неизвестно.
- Звезда “Гарри Поттера” не хочет делиться подробностями бурного романа с фанатами.
- Известная актриса отрицает слухи об отношениях с принцем Гарри и актером Томом Фелтоном, называя их только друзьями.
Новый парень "Гермионы". Эмма Уотсон снова влюбилась
Несколько месяцев назад звезда разорвала отношения с сыном бизнесмена Брэндоном Грином.
После этого Эмма решила сконцентрироваться на работе и обучении. В настоящее время Уотсон получает степень магистра в известном оксфордском университете.
Несмотря на это, актриса не смогла оставаться одинокой длительное время — на днях ее заметили в объятиях нового бойфренда.
Журналистам пока не удалось узнать, кто именно стал новым избранником актрисы, однако они уверяют, что пара очень счастлива вместе.
На новых фотографиях действительно заметно, что Эмма и ее парень наслаждались компанией друг друга, а бойфренд постоянно ласкал щечки девушки.
Что известно о личной жизни Эммы Уотсон
Звезда “Гарри Поттера” имела немало громких романов, о которых ее поклонники узнавали исключительно из СМИ, ведь актриса никогда не делилась этим публично.
По словам журналистов, у Эммы Уотсон были отношения с регбистом Мэттом Дженни, актером Кордом Оверстритом, бизнесменом Лео Робинтоном.
Что интересно, ей даже приписывали роман с принцем Гарри, однако сама актриса отрицает эти слухи.
Также в центре внимания были отношения Эммы Уотсон с актером Томом Фелтоном, сыгравшим Драко Малфоя в фильме "Гарри Поттер". Звезды до сих пор утверждают, что они просто друзья, хотя проводят много времени вместе.
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