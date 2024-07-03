"Гермиону" Эмму Уотсон заметили с новым парнем — фото

Известная британская актриса и звезда "Гарри Поттера" Эмма Уотсон никогда не делится подробностями личной жизни, однако это не мешает журналистам узнавать пикантные детали самостоятельно.

Новый парень "Гермионы". Эмма Уотсон снова влюбилась

Несколько месяцев назад звезда разорвала отношения с сыном бизнесмена Брэндоном Грином.

После этого Эмма решила сконцентрироваться на работе и обучении. В настоящее время Уотсон получает степень магистра в известном оксфордском университете.

Несмотря на это, актриса не смогла оставаться одинокой длительное время — на днях ее заметили в объятиях нового бойфренда.

Журналистам пока не удалось узнать, кто именно стал новым избранником актрисы, однако они уверяют, что пара очень счастлива вместе.

На новых фотографиях действительно заметно, что Эмма и ее парень наслаждались компанией друг друга, а бойфренд постоянно ласкал щечки девушки.

Она выглядела невероятно счастливой, словно ей не было никакого дела ко всему на свете. Они были невероятно близки — казалось, им было все равно кто на них смотрит. Они смотрели только друг на друга, — рассказал инсайдер изданию The Sun. Поделиться

Эмма Уотсон и ее новый парень (Фото: открытые источники)

Что известно о личной жизни Эммы Уотсон

Звезда “Гарри Поттера” имела немало громких романов, о которых ее поклонники узнавали исключительно из СМИ, ведь актриса никогда не делилась этим публично.

По словам журналистов, у Эммы Уотсон были отношения с регбистом Мэттом Дженни, актером Кордом Оверстритом, бизнесменом Лео Робинтоном.

Что интересно, ей даже приписывали роман с принцем Гарри, однако сама актриса отрицает эти слухи.