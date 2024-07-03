"Герміону" Емму Вотсон помітили з новим коханим — фото

Відома британська акторка та зірка "Гаррі Поттера" Емма Вотсон ніколи не ділиться подробицями особистого життя, однак це не заважає журналістам дізнаватися пікантні деталі самостійно.

Новий хлопець “Герміони”. Емма Вотсон знову закохалася

Кілька місяців тому зірка розірвала стосунки з сином бізнесмена Брендоном Гріном.

Після цього Емма вирішила сконцентруватися на роботі та навчанні. Наразі Вотсон здобуває ступінь магістра у відомому оксфордському університеті.

Попри це, довго акторка не змогла залишатися самотньою — днями її помітили в обіймах нового бойфренда.

Журналістам поки не вдалося дізнатися, хто саме став новим обранцем акторки, однак вони запевняють, що пара дуже щаслива разом.

На нових світлинах дійсно помітно, що Емма та її хлопець насолоджувалися компанією один одного, а бойфренд постійно пестив щічки дівчини.

Вона виглядала неймовірно щасливою, немов їй не було ніякого діла до всього на світі. Вони були неймовірно близькі — здавалося, їм було все одно хто на них дивиться. Вони дивилися тільки один на одного, — розповів інсайдер виданню The Sun. Поширити

Емма Вотсон та її новий хлопець (Фото: відкриті джерела)

Що відомо про особисте життя Емми Вотсон

Зірка “Гаррі Поттера” мала чимало гучних романів, про які її шанувальники дізнавалися винятково зі ЗМІ, адже акторка ніколи не ділилася цим публічно.

За словами журналістів, у Емми Вотсон були стосунки регбістом Меттом Дженні, актором Кордом Оверстрітом, бізнесменом Лео Робінтоном.

Що цікаво, їй навіть приписували роман з принцом Гаррі, проте сама акторка заперечує ці чутки.