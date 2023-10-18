Госдума РФ одобрила снятие запрета на проведение ядерных испытаний

Российская Госдума приняла законопроект об отмене запрета на проведение испытаний ядерного оружия.
Россия возобновляет ядерные испытания на фоне войны в Украине
По информации МИД Украины, Госдума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.
В ведомстве отметили, что это решение является частью ряда мер, которые предпринимаются в России в течение нескольких последних лет.
В частности, страна-агрессор решила приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и разместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.
В ВСУ ответили на угрозы Путина Украине Калибрамы в Черном море
По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, угрозы кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина патрулировать Черное море кораблями, вооруженными крылатыми ракетами "Калибр", ничего не меняют в текущей ситуации.
Он добавил, что с технической стороны характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как по Северному, так и по восточному направлениям.
Он также предположил, что, возможно, эти угрозы Путина больше направлены на страны-НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов".
По его мнению, заявление Путина – ничто иное, как очередная кремлевская страшилка.
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