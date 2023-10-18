Госдума РФ одобрила снятие запрета на проведение ядерных испытаний
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Госдума РФ одобрила снятие запрета на проведение ядерных испытаний

МИД Украины
Госдума России
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Российская Госдума приняла законопроект об отмене запрета на проведение испытаний ядерного оружия.

Россия возобновляет ядерные испытания на фоне войны в Украине

По информации МИД Украины, Госдума РФ приняла законопроект об отзыве ратификации Договора о всеобъемлющем запрете ядерных испытаний.

Сегодня мир является свидетелем очередного провокативного шага государства-агрессора, направленного на усиление ядерного шантажа, - отметили в МИД Украины решение Госдумы РФ.

В ведомстве отметили, что это решение является частью ряда мер, которые предпринимаются в России в течение нескольких последних лет.

В частности, страна-агрессор решила приостановить участие в Договоре о сокращении стратегических наступательных вооружений и разместила тактическое ядерное оружие на территории Беларуси.

Такое безответственное поведение страны с наибольшим ядерным потенциалом в мире ставит под угрозу международную безопасность и стабильность... Украина осуждает шаги России по отзыву ратификации Договора и призывает международное сообщество соответственно отреагировать на провокации Москвы, - отмечают в МИД.

В ВСУ ответили на угрозы Путина Украине Калибрамы в Черном море

По информации спикера командования Воздушных сил ВСУ Юрия Игната, угрозы кремлевского диктатора и военного преступника Владимира Путина патрулировать Черное море кораблями, вооруженными крылатыми ракетами "Калибр", ничего не меняют в текущей ситуации.

Для Украины новое заявление агрессора особо ничего не меняет, Россия и так каждый день угрожает нашей стране разными видами вооружения. А заявление помешанного диктатора пусть бы лучше прокомментировал его пресс-секретарь, - отметил спикер ПС ВСУ.

Он добавил, что с технической стороны характеристики аэробалистической ракеты Х-47 "Кинжал" позволяют России запускать ее по территории Украины как по Северному, так и по восточному направлениям.

Акватория Черного моря – это лишь еще одно направление. В то же время российская авиация и так каждый день патрулирует там воздушное пространство, в том числе истребителями и разведчиками, – объясняет Игнат.

Он также предположил, что, возможно, эти угрозы Путина больше направлены на страны-НАТО, которые потенциально попадают в зону поражения "Кинжалов".

По его мнению, заявление Путина – ничто иное, как очередная кремлевская страшилка.

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