Держдума РФ схвалила зняття заборони на проведення ядерних випробувань

Російська Держдума ухвалила законопроєкт щодо скасування заборони на проведення випробувань ядерної зброї.
Росія відновлює ядерні випробування на тлі війни в Україні
За інформацією МЗС України, Держдума РФ ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.
У відомстві зазначили, що це рішення є частиною низки заходів, які впроваджуються в Росії протягом кількох останніх років.
Зокрема, країна-агресор вирішила призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь та розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі.
У ЗСУ відповіли на погрози Путіна Україні Калібрами у Чорному морі
За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, погрози кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна патрулювати Чорне море кораблями, озброєними крилатими ракетами “Калібр”, нічого не змінюють у поточній ситуації.
Він додав, що з технічного боку характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як з Північного, так і зі східного напрямків.
Він також припустив, що можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані на країни-НАТО, які потенційно потрапляють у зону ураження "Кинджалів.
На його думку, заява Путіна - ніщо інше, як чергова кремлівська страшилка.
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