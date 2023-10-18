Держдума РФ схвалила зняття заборони на проведення ядерних випробувань
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Держдума РФ схвалила зняття заборони на проведення ядерних випробувань

МЗС України
Держдума РФ

Російська Держдума ухвалила законопроєкт щодо скасування заборони на проведення випробувань ядерної зброї. 

Росія відновлює ядерні випробування на тлі війни в Україні

За інформацією МЗС України, Держдума РФ ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Сьогодні світ є свідком чергового провокативного кроку держави-агресора, спрямованого на посилення ядерного шантажу, - зазначили в МЗС України на рішення Держдуми РФ.

У відомстві зазначили, що це рішення є частиною низки заходів, які впроваджуються в Росії протягом кількох останніх років.

Зокрема, країна-агресор вирішила призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь та розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Така безвідповідальна поведінка країни з найбільшим ядерним потенціалом у світі ставить під загрозу міжнародну безпеку та стабільність... Україна засуджує кроки Росії щодо відкликання ратифікації Договору та закликає міжнародну спільноту відповідно відреагувати на провокації Москви, - зазначають в МЗС.

У ЗСУ відповіли на погрози Путіна Україні Калібрами у Чорному морі

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, погрози кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна патрулювати Чорне море кораблями, озброєними крилатими ракетами “Калібр”, нічого не змінюють у поточній ситуації.

Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня погрожує нашій країні різними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора нехай краще прокоментував би його прес-секретар, - зазначив спікер ПС ЗСУ.

Він додав, що з технічного боку характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як з Північного, так і зі східного напрямків.

Акваторія Чорного моря - це лише ще один напрямок. У той же час російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, у тому числі винищувачами і розвідниками, - пояснює Ігнат.

Він також припустив, що можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані на країни-НАТО, які потенційно потрапляють у зону ураження "Кинджалів.

На його думку, заява Путіна - ніщо інше, як чергова кремлівська страшилка.

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