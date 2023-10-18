Держдума РФ схвалила зняття заборони на проведення ядерних випробувань

Росія відновлює ядерні випробування на тлі війни в Україні

За інформацією МЗС України, Держдума РФ ухвалила законопроєкт про відкликання ратифікації Договору про всеосяжну заборону ядерних випробувань.

Сьогодні світ є свідком чергового провокативного кроку держави-агресора, спрямованого на посилення ядерного шантажу, - зазначили в МЗС України на рішення Держдуми РФ. Поширити

У відомстві зазначили, що це рішення є частиною низки заходів, які впроваджуються в Росії протягом кількох останніх років.

Зокрема, країна-агресор вирішила призупинити участь у Договорі про скорочення стратегічних наступальних озброєнь та розмістила тактичну ядерну зброю на території Білорусі.

Така безвідповідальна поведінка країни з найбільшим ядерним потенціалом у світі ставить під загрозу міжнародну безпеку та стабільність... Україна засуджує кроки Росії щодо відкликання ратифікації Договору та закликає міжнародну спільноту відповідно відреагувати на провокації Москви, - зазначають в МЗС. Поширити

У ЗСУ відповіли на погрози Путіна Україні Калібрами у Чорному морі

За інформацією речника командування Повітряних сил ЗСУ Юрія Ігната, погрози кремлівського диктатора та військового злочинця Володимира Путіна патрулювати Чорне море кораблями, озброєними крилатими ракетами “Калібр”, нічого не змінюють у поточній ситуації.

Для України нова заява агресора особливо нічого не змінює, Росія і так щодня погрожує нашій країні різними видами озброєння. А заяву схибленого диктатора нехай краще прокоментував би його прес-секретар, - зазначив спікер ПС ЗСУ. Поширити

Він додав, що з технічного боку характеристики аеробалістичної ракети Х-47 "Кинджал" дозволяють Росії запускати її по території України як з Північного, так і зі східного напрямків.

Акваторія Чорного моря - це лише ще один напрямок. У той же час російська авіація і так щодня патрулює там повітряний простір, у тому числі винищувачами і розвідниками, - пояснює Ігнат. Поширити

Він також припустив, що можливо, ці погрози Путіна більше спрямовані на країни-НАТО, які потенційно потрапляють у зону ураження "Кинджалів.

На його думку, заява Путіна - ніщо інше, як чергова кремлівська страшилка.