"Гранитное лобби". Активисты призывают к обсуждению надгробий военного кладбища

Украинская журналистка и телеведущая Дарья Гирна поделилась противоречивыми новостями о Национальном военном мемориальном кладбище. Так, без обсуждения с общественностью принято решение об использовании гранита для изготовления памятников павшим защитникам Украины в войне против России. Хотя именно песчаник является долговечным и надежным материалом.
Главные тезисы
- Песчаник является более долговечным и надежным материалом по сравнению с гранитом, принятым для использования на Национальном военном мемориальном кладбище.
- Важно учитывать качество и долговечность материалов надгробных сооружений для сохранения памяти о павших воинах.
- Использование гранита на кладбище критикуется активистами как признак советской практики, поглотившей украинскую ритуальную культуру.
- Песчаник широко используется в мемориальных практиках и является надежным камнем для создания надгробий.
- Обращение журналистки Дарьи Гирной и активистов к власти и общественности направлено на инициирование реального обсуждения выбора материала для надгробий на Национальном военном мемориальном кладбище.
"Совковый" серый гранит выбрали материалом для памятников погибшим воинам
Активистка удивлена, почему общественное обсуждение качества мемориала закончилось, даже не начавшись.
Оказалось, что белый мрамор очень дорогой, поэтому из-за финансовых вопросов выбор сузился до белого песчаника и серого гранита.
На предварительных обсуждениях, по словам Дарии, прозвучало множество обоснованных аргументов за белый песчаник: очевидное эстетическое преимущество, долговечность, надежность.
Нам же речь идет прежде всего о памяти этой войны. И затертые за пару десятков лет имена павших — это самое худшее, что можно сейчас заложить, уверена Дарья.
Песчаник — надежный камень, широко используемый в комеморативных практиках свободного мира. Но главное, что в украинской традиции он был также присущ совкам. Он уже является основой нового пантеона героев в Тернополе, проект которого разработала Дарця Веретюк.
Гирна подчеркивает, что использование гранита является советской практикой, которая поглотила украинскую ритуальную культуру.
Я искренне болею за этот проект, очень импонирую команде ГП НВМК, сделала фильм о нашей военной комеморации и некрополе. И мне очень хочется верить, что этот проект начнет реальные изменения в чернушной совковой ритуальной культуре, в которой гранит пропитался все. Пока закрадываются очень нехорошие подозрения, что это просто какое-то гранитное лобби. Мне бы этого очень не хотелось.
Дарья Гирна обратилась к Александру Порхуну, Ярославу Старущенко, Ярославу Пронюткину, Министерству ветеранов, чтобы они инициировали реальное обсуждение, возможно, с онлайн или реальным экспертным голосованием.
Еще есть шанс отвлечь эту безвкусицу, которая не достойна наших павших военных, — уверена Дарья.
Кабмин третий раз сменил место военного мемориального кладбища вблизи Киева
Кабинет Министров утвердил реализацию экспериментального проекта по строительству Национального военного мемориального кладбища.
До 30 августа 2025 года его должны создать в поселке Гатное Фастовского района Киевской области, которое граничит с Киевом.
Координатором проекта Министерство по делам ветеранов. Заказчиком работ по проектированию станет государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище".
Первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище могут состояться в конце лета — начале осени этого года.
Как сообщил 28 марта Кабмин, об этом сказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун во время прямого эфира национального телемарафона «Единые новости».
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