"Гранитное лобби". Активисты призывают к обсуждению надгробий военного кладбища

Украинская журналистка и телеведущая Дарья Гирна поделилась противоречивыми новостями о Национальном военном мемориальном кладбище. Так, без обсуждения с общественностью принято решение об использовании гранита для изготовления памятников павшим защитникам Украины в войне против России. Хотя именно песчаник является долговечным и надежным материалом.

"Совковый" серый гранит выбрали материалом для памятников погибшим воинам

Активистка удивлена, почему общественное обсуждение качества мемориала закончилось, даже не начавшись.

Что-то пошло не так. Вчера не смогла быть на встрече-презентации Национального военного мемориального кладбища, на которую меня пригласили… Это должно было быть обсуждение, которое в конце концов использовать материал для надгробий на нашем главном военном некрополе будущего, чтобы достойно уважить наших павших героев. Дарья Гирна Журналистка и телеведущая

Оказалось, что белый мрамор очень дорогой, поэтому из-за финансовых вопросов выбор сузился до белого песчаника и серого гранита.

На предварительных обсуждениях, по словам Дарии, прозвучало множество обоснованных аргументов за белый песчаник: очевидное эстетическое преимущество, долговечность, надежность.

Роман Маленков, исследующий старые кладбища, говорит, что если смотреть на старые захоронения, то текст на гранитных плитах со временем стирается. А на песчанике — нет. Это говорит человек-практик, который изучил сотни образцов казачьих крестов и разных надгробий. Поделиться

Нам же речь идет прежде всего о памяти этой войны. И затертые за пару десятков лет имена павших — это самое худшее, что можно сейчас заложить, уверена Дарья.

Песчаник — надежный камень, широко используемый в комеморативных практиках свободного мира. Но главное, что в украинской традиции он был также присущ совкам. Он уже является основой нового пантеона героев в Тернополе, проект которого разработала Дарця Веретюк.

Гирна подчеркивает, что использование гранита является советской практикой, которая поглотила украинскую ритуальную культуру.

Представленные вчера образцы по текстуре буквально похожи на асфальт. Но самое плохое, что фактически встреча проходила в формате "мы расскажем, почему будет серый гранит". Несмотря на комментарии и выступления приглашенных. То есть, решение уже принято и собрание с обсуждениями — это имитация дискуссии? Зачем? Поделиться

Я искренне болею за этот проект, очень импонирую команде ГП НВМК, сделала фильм о нашей военной комеморации и некрополе. И мне очень хочется верить, что этот проект начнет реальные изменения в чернушной совковой ритуальной культуре, в которой гранит пропитался все. Пока закрадываются очень нехорошие подозрения, что это просто какое-то гранитное лобби. Мне бы этого очень не хотелось.

Дарья Гирна обратилась к Александру Порхуну, Ярославу Старущенко, Ярославу Пронюткину, Министерству ветеранов, чтобы они инициировали реальное обсуждение, возможно, с онлайн или реальным экспертным голосованием.

Еще есть шанс отвлечь эту безвкусицу, которая не достойна наших павших военных, — уверена Дарья.

Кабмин третий раз сменил место военного мемориального кладбища вблизи Киева

Кабинет Министров утвердил реализацию экспериментального проекта по строительству Национального военного мемориального кладбища.

До 30 августа 2025 года его должны создать в поселке Гатное Фастовского района Киевской области, которое граничит с Киевом.

Отмечается, что для обустройства кладбища в селе Гатное выделят два земельных участка площадью 258,73 га и 7,96 га. Поделиться

Координатором проекта Министерство по делам ветеранов. Заказчиком работ по проектированию станет государственное учреждение "Национальное военное мемориальное кладбище".

Первые захоронения на Национальном военном мемориальном кладбище могут состояться в конце лета — начале осени этого года.

Как сообщил 28 марта Кабмин, об этом сказал исполняющий обязанности министра по делам ветеранов Украины Александр Порхун во время прямого эфира национального телемарафона «Единые новости».