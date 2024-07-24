«Гранітне лобі». Активісти закликають до обговорення надмогильних споруд військового кладовища

Українська журналістка та телеведуча Дарія Гірна поділилася суперечливими новинами щодо Національного військового меморіального кладовища. Так, наразі без обговорення з громадськістю прийнято рішення щодо використання граніту для виготовлення пам'ятників полеглим захисникам України у війні проти Росії. Хоча саме пісковик є довговічним та надійним матеріалом.

“Совковий” сірий граніт обрали матеріалом для пам'ятників загиблим воїнам

Активістка здивована, чому громадське обговорення щодо якості меморіалу закінчилося, навіть не розпочавшися.

Щось пішло не так. Вчора не змогла бути на зустрічі-презентації Національного військового меморіального кладовища, на яку мене запросили… Це мало бути обговорення, який зрештою використовувати матеріал для надмогильних споруд на нашому головному військовому некрополі майбутнього, щоб гідно пошанувати наших полеглих героїв. Дарія Гірна Журналістка та телеведуча

Виявилося, що білий мармур дуже дорогий, тому через фінансові питання вибір звузився до білого пісковику та сірого граніту.

На попередніх обговореннях, за словами Дарії, прозвучало безліч обґрунтованих аргументів за білий пісковик: очевидна естетична перевага, довговічність, надійність.

Роман Маленков, який досліджує старі кладовища, каже, що якщо дивитися на старі поховання, то текст на гранітних плитах з часом стирається. А на пісковику — ні. Це каже людина-практик, яка вивчила сотні зразків козацьких хрестів та різних надмогильних споруд. Поширити

Нам же йдеться насамперед про пам'ять про цю війну. І затерті за пару десятків років імена полеглих — це найгірше, що можна зараз закласти, впевнена Дарія.

Пісковик — надійний камінь, який широко використовується в комеморативних практиках вільного світу. Але головне, що в українській традиції він був також властивий до совків. Він уже є в основі нового пантеону героїв у Тернополі, проєкт якого розробила Дарця Веретюк.

Гірна наголошує на тому, що використання граніту є радянською практикою, яка поглинула українську ритуальну культуру.

Представлені вчора зразки за текстурою буквально схожі на асфальт. Але найгірше, що фактично зустріч відбувалася у форматі "ми розкажемо, чому буде сірий граніт". Попри коментарі та виступи запрошених. Тобто рішення вже ухвалене і збори з обговореннями — це імітація дискусії? Для чого? Поширити

Я щиро вболіваю за цей проєкт, дуже імпоную команді ДП НВМК, зробила фільм про нашу військову комеморацію і некрополі. І мені дуже хочеться вірити, що цей проєкт почне реальні зміни в чорнушній совковій ритуальній культурі, в якій граніт просяк усе. Поки що закрадаються дуже нехороші підозри, що це просто якесь гранітне лобі. Мені б цього дуже не хотілося.

Дарія Гірна звернулася до Олександра Порхуна, Ярослава Старущенка, Ярослава Пронюткіна, Міністерства ветеранів, щоб вони ініціювали реальне обговорення, можливо, з онлайн чи реальним експертним голосуванням.

Ще є шанс відвернути цей несмак, який не достойний наших полеглих військових, — впевнена Дарія.

Кабмін втретє змінив місце військового меморіального кладовища поблизу Києва

Кабінет Міністрів затвердив реалізацію експериментального проєкту з будівництва Національного військового меморіального кладовища.

До 30 серпня 2025 року його мають створити у селищі Гатне Фастівського району Київської області, яке межує з Києвом.

Зазначається, що для облаштування кладовища у селі Гатне виділять дві земельні ділянки площею 258,73 га і 7,96 га. Поширити

Координатором проєкту є Міністерство у справах ветеранів. Замовником робіт з проєктування буде державна установа "Національне військове меморіальне кладовище".

Перші поховання на Національному військовому меморіальному кладовищі можуть відбутися наприкінці літа — на початку осені цього року.

Як повідомив 28 березня Кабмін, про це сказав виконувач обов’язків міністра у справах ветеранів України Олександр Порхун під час прямого ефіру національного телемарафону «Єдині новини».