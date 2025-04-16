"И просто так...". В сети появился трейлер нового сезона сиквела "Секс и город"

HBO показал трейлер нового сезона "И просто так...", в котором раскрыл, что Кэрри Брэдшоу берется писать художественную книгу. Премьера шоу состоится 29 мая

В сети появился трейлер нового сезона сиквела "Секс и город"

Телеканал HBO Max выпустил официальный трейлер 3-го сезона сериала "И просто так", являющийся сиквелом шоу "Секс и город".

Когда зрители последний раз видели Сару Джессику Паркер в роли Керри Брэдшоу в финале 2-го сезона "И просто так...", вышедшем в августе 2023 года, она только что заказала Cosmopolitan на пляже в Греции.

В конце второго сезона Керри решила отказаться от своей квартиры в Верхнем Ист-Сайде, где она жила во время сериала "Секс и город" и вернулась туда в первом сезоне "И просто так" после смерти ее мужа Бига (Крис Нот).

Перед тем, как переехать в Грамерси-Парк, она устроила последний ужин в квартире, попрощавшись с Эйданом (Джон Корбетт), который попросил ее ждать его, пока он позаботится о своих детях дома в Виргинии.

Миранда (Синтия Никсон) получила новую работу в Human Rights Watch, а Шарлотта (Кристин Дэвис) решила вернуться к работе, поскольку ее дети теперь более самодостаточны и устроилась в художественную галерею. Поделиться

Карен Питтман, сыгравшая профессор и подругу Миранда Нию Уоллес, покинула шоу. Сара Рамирес, сыгравшая Че Диас, тоже ушла.