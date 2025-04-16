"І просто так...". У мережі з'явився трейлер нового сезону сиквела "Секс і місто"

HBO показав трейлер нового сезону "І просто так...", в якому розкрив, що Керрі Бредшоу береться писати художню книжку. Премʼєра шоу відбудеться 29 травня
Головні тези:
- У новому сезоні “І просто так...” Керрі Бредшоу вирішує написати художню книгу, що обіцяє цікавий сюжетний поворот.
- Міранда починає працювати в Human Rights Watch, а Шарлотта повертається до роботи в художню галерею.
- Прем'єра 3-го сезону серіалу запланована на 29 травня.
У мережі з'явився трейлер нового сезону сиквела "Секс і місто"
Телеканал HBO Max випустив офіційний трейлер 3-го сезону серіалу "І просто так", що є сиквелом шоу "Секс і місто".
Коли глядачі востаннє бачили Сару Джесіку Паркер у ролі Керрі Бредшоу у фіналі 2-го сезону "І просто так...", який вийшов у серпні 2023 року, вона щойно замовила Cosmopolitan на пляжі в Греції.
Наприкінці другого сезону Керрі вирішила відмовитися від своєї квартири у Верхньому Іст-Сайді, в якій вона жила під час серіалу "Секс і місто" і повернулася туди у першому сезоні "І просто так" після смерті її чоловіка Біга (Кріс Нот).
Перед тим, як переїхати в Грамерсі-Парк, вона влаштувала останню вечерю у квартирі, попрощавшись з Ейданом (Джон Корбетт), який попросив її чекати його, поки він подбає про своїх дітей вдома у Вірджинії.
Карен Піттман, яка зіграла професорку та подругу Міранди Нію Воллес, залишила шоу. Сара Рамірес, яка зіграла Че Діас, також пішла.
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