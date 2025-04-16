"І просто так...". У мережі з'явився трейлер нового сезону сиквела "Секс і місто"

HBO показав трейлер нового сезону "І просто так...", в якому розкрив, що Керрі Бредшоу береться писати художню книжку. Премʼєра шоу відбудеться 29 травня

У мережі з'явився трейлер нового сезону сиквела "Секс і місто"

Телеканал HBO Max випустив офіційний трейлер 3-го сезону серіалу "І просто так", що є сиквелом шоу "Секс і місто".

Коли глядачі востаннє бачили Сару Джесіку Паркер у ролі Керрі Бредшоу у фіналі 2-го сезону "І просто так...", який вийшов у серпні 2023 року, вона щойно замовила Cosmopolitan на пляжі в Греції.

Наприкінці другого сезону Керрі вирішила відмовитися від своєї квартири у Верхньому Іст-Сайді, в якій вона жила під час серіалу "Секс і місто" і повернулася туди у першому сезоні "І просто так" після смерті її чоловіка Біга (Кріс Нот).

Перед тим, як переїхати в Грамерсі-Парк, вона влаштувала останню вечерю у квартирі, попрощавшись з Ейданом (Джон Корбетт), який попросив її чекати його, поки він подбає про своїх дітей вдома у Вірджинії.

Міранда (Синтія Ніксон) отримала нову роботу в Human Rights Watch, а Шарлотта (Крістін Девіс) вирішила повернутися до роботи, оскільки її діти тепер більш самодостатні, і влаштувалася в художню галерею. Поширити

Карен Піттман, яка зіграла професорку та подругу Міранди Нію Воллес, залишила шоу. Сара Рамірес, яка зіграла Че Діас, також пішла.