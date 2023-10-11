iPhone начали выключаться посреди ночи после последнего обновления
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iPhone начали выключаться посреди ночи после последнего обновления

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Такая проблема проявляется как на новеньких iPhone 15, так и на более старых моделях.

Айфоны на iOS 17 сами по себе перезагружаются по ночам

После обновления до iOS 17 многие пользователи iPhone заметили удивительную особенность – айоны начали выключаться посреди ночи на несколько часов, а затем самостоятельно включаться ближе к утру.

Как сообщает портал 9to5mac со ссылкой на публикации пользователей в X/Twitter и Reddit, аномальная активность проявляется как на новеньких iPhone 15, так и на более старых моделях. Что касается прошивки, то чаще всего это актуальная iOS 17.0.3.

Зайдя в раздел "Аккумулятор", пользователи начали замечать пустой промежуток на графике – в это время их смартфон не работал, а затем резко включался с полной или близкой к полной зарядке.

Фото – 9to5mac.com

Пока причина временного отключения iPhone ночью неизвестна, в Apple тоже ничего не говорят. Пользователи предполагают, что это очередной баг, возникший после релиза iOS 17. Однако это может быть и тестирование новой функции.

Впрочем, вполне возможно, что это просто ошибка статистики, а сам Айфон и не выключался совсем. Подтвердить или опровергнуть это никто не может – во время пустого промежутка в графике все спали.

Новые iPhone 15 испытывают проблемы с перегревом

Пользователи iPhone 15 начали жаловаться, что новые телефоны сильно греются. Apple заявила, что устройство может быть более теплым в первые несколько дней «после настройки или восстановления устройства из-за повышенной фоновой активности».

Другая проблема касается некоторых недавних обновлений программ сторонних разработчиков, которые приводят к перегрузке системы, — сказала Apple, добавив, что компания работает с разработчиками программ по исправлениям.

К программам сторонних разработчиков, вызывающих проблему, относятся игра Asphalt 9, Instagram и Uber. Instagram уже решил проблему со своим приложением 27 сентября.

В Apple заявили, что iPhone 15 Pro и Pro Max не страдают от перегрева из-за дизайна, а новые титановые корпуса улучшают теплоотдачу по сравнению с предыдущими моделями из нержавеющей стали.

Apple также заявила, что эта проблема не представляет риска для безопасности и не повлияет на долгосрочную работу телефона.

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