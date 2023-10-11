iPhone почали вимикатися посеред ночі після останнього оновлення
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iPhone почали вимикатися посеред ночі після останнього оновлення

Телефон

Така проблема проявляється як на новеньких iPhone 15, так і на більш старих моделях.

Айфони на iOS 17 самі по собі перезавантажуються по ночах

Після оновлення до iOS 17 багато хто з користувачів iPhone помітив дивну особливість – айони почали вимикатися посеред ночі на кілька годин, а потім самостійно вмикатись ближче до ранку.

Як повідомляє портал 9to5mac з посиланням на публікації користувачів в X/Twitter і Reddit, аномальна активність проявляється як на новеньких iPhone 15, так і на старіших моделях. Що стосується прошивки, то найчастіше це актуальна iOS 17.0.3.

Зайшовши в розділ "Акумулятор", користувачі почали помічати порожній проміжок на графіку – в цей час їх смартфон не працював, а потім різко вмикався вже з повною чи близькою до повної зарядкою.

Фото – 9to5mac.com

Наразі причина тимчасового вимкнення iPhone вночі невідома, в Apple теж нічого не говорять. Користувачі припускають, що це черговий баг, що виник після релізу iOS 17. Однак, це може бути й тестування нової функції.

Втім, цілком може бути, що це просто помилка статистики, а сам Айфон і не вимикався зовсім. Підтвердити або спростувати це ніхто не може – під час порожнього проміжку в графіку всі спали. 

Нові iPhone 15 мають проблеми з перегрівом

Користувачі iPhone 15 почали скаржитися, що нові телефони сильно нагріваються. Apple заявила, що пристрій може бути теплішим в перші кілька днів «після налаштування або відновлення пристрою через підвищену фонову активність».

Інша проблема стосується деяких недавніх оновлень програм сторонніх розробників, які спричиняють перевантаження системи, — сказала Apple, додавши, що компанія працює з розробниками програм над виправленнями.

До програм сторонніх розробників, які спричиняють проблему, належать гра Asphalt 9, Instagram і Uber. Instagram вже вирішив проблему зі своїм додатком 27 вересня.

У Apple заявили, що iPhone 15 Pro і Pro Max не страждають від перегріву через дизайн, а нові титанові корпуси покращують тепловіддачу порівняно з попередніми моделями з нержавіючої сталі.

Apple також заявила, що ця проблема не становить ризику для безпеки та не вплине на довгострокову роботу телефону.

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