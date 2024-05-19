Украинская певица Ирина Билык призналась, что ее сердце занято. Впрочем, артистка решила не раскрывать все подробности.
Ирина Билык не раскрывает имени мужчины, который ей нравится
Артистка заявила, что испытывает симпатию к известному мужчине. Однако его имени она решила не раскрывать.
Более того, оказывается, Ирина даже не общается с этим мужчиной. Впрочем, певица надеется, что он догадается о ее чувствах и позвонит ей.
Мы не общаемся – это самое главное. Он мне просто нравиться. Но я как женщина жду, что он почувствует, что он мне нравится, и когда-нибудь позвонит по телефону, — отметила артистка.
В то же время исполнительницу подозревали в воссоединении с эксчеловиком - шоуменом Дмитрием Коляденко. Впрочем, тот все возразил, отметив, что между ним и Ириной только дружба.
Что известно о личной жизни Билык
С 1990 по 1998 год она состояла в фактическом браке со своим продюсером Юрием Никитиным.
Сразу после разрыва с эксчеловиком артистка начала отношения с моделью Андреем Оверчуком. У пары родился сын Глеб.
Впрочем, уже в 2002 году влюбленные разошлись, а Ирина начала строить отношения с хореографом Дмитрием Коляденко.
Однако в 2007 году певица влюбилась в танцора Дмитрия Дикусара. Пара вступила в брак в Рио-де-Жанейро. Впрочем, он продлился недолго – до 2010 года.
Впоследствии артистка вышла замуж за режиссера Аслана Ахмада. В 2015 году суррогатная мать родила супругам сына — Табриза.
А уже в 2021 году пара заявила, что разводится.
Больше по теме
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Шоу-бизнес
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-