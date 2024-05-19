Ирина Билык неожиданно заговорила о новой симпатии
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Шоу-бизнес
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Ирина Билык неожиданно заговорила о новой симпатии

Ирина Билык
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Украинская певица Ирина Билык призналась, что ее сердце занято. Впрочем, артистка решила не раскрывать все подробности.

Ирина Билык не раскрывает имени мужчины, который ей нравится

Артистка заявила, что испытывает симпатию к известному мужчине. Однако его имени она решила не раскрывать.

Сердце никогда у меня не бывает свободным. Мне нравится один человек, но его имя не могу вам назвать. Он очень известен, – призналась Билык.

Более того, оказывается, Ирина даже не общается с этим мужчиной. Впрочем, певица надеется, что он догадается о ее чувствах и позвонит ей.

Мы не общаемся – это самое главное. Он мне просто нравиться. Но я как женщина жду, что он почувствует, что он мне нравится, и когда-нибудь позвонит по телефону, — отметила артистка.

В то же время исполнительницу подозревали в воссоединении с эксчеловиком - шоуменом Дмитрием Коляденко. Впрочем, тот все возразил, отметив, что между ним и Ириной только дружба.

С бывшими можно дружить, пить чай, но чашку ты не склеишь. Она была разбита. Нельзя возвращаться в старые отношения. Только новая жизнь.

Что известно о личной жизни Билык

С 1990 по 1998 год она состояла в фактическом браке со своим продюсером Юрием Никитиным.

Сразу после разрыва с эксчеловиком артистка начала отношения с моделью Андреем Оверчуком. У пары родился сын Глеб.

Впрочем, уже в 2002 году влюбленные разошлись, а Ирина начала строить отношения с хореографом Дмитрием Коляденко.

Однако в 2007 году певица влюбилась в танцора Дмитрия Дикусара. Пара вступила в брак в Рио-де-Жанейро. Впрочем, он продлился недолго – до 2010 года.

Впоследствии артистка вышла замуж за режиссера Аслана Ахмада. В 2015 году суррогатная мать родила супругам сына — Табриза.

А уже в 2021 году пара заявила, что разводится.

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