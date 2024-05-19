Українська співачка Ірина Білик зізналася, що її серце зайняте. Втім, артистка вирішила не розкривати всі подробиці.

Ірина Білик не розкриває імені чоловіка, який їй подобається

Артистка заявила, що відчуває симпатію до відомого чоловіка. Однак, його імені вона вирішила не розкривати.

Серце ніколи в мене не буває вільним. Мені подобається один чоловік, але його ім'я я не можу вам назвати. Він дуже відомий, — зізналася Білик. Поширити

Ба більше, виявляється, Ірина навіть не спілкується з цим чоловіком. Втім, співачка сподівається, що він колись здогадається про її почуття та зателефонує їй.

Ми не спілкуємося — оце найголовніше. Він мені просто подобається. Але я як жінка чекаю, що він відчує, що він мені подобається, і колись зателефонує, — зазначила артистка.

Водночас виконавицю підозрювали у возз'єднанні з ексчоловіком — шоуменом Дмитром Коляденком. Втім, той все заперечив, зазначивши, що між ним та Іриною тільки дружба.

З колишніми можна дружити, пити чай, але чашку ти не склеїш. Вона розбита була. Не можна повертатися у старі стосунки. Тільки нове життя. Поширити

Що відомо про особисте життя Білик

З 1990 по 1998 рік вона перебувала у фактичному шлюбі зі своїм продюсером Юрієм Нікітіним.

Одразу після розриву з ексчоловіком, артистка почала стосунки з моделлю Андрієм Оверчуком. У пари народився син Гліб.

Втім, вже у 2002 році закохані розійшлися, а Ірина почала будувати стосунки з хореографом Дмитром Коляденком.

Однак, у 2007 році співачка закохалася у танцюриста Дмитра Дікусара. Пара взяла шлюб у Ріо-де-Жанейро. Втім, він протривав недовго — до 2010 року.

Згодом артистка одружилася з режисером Асланом Ахмадовим. У 2015 році сурогатна матір народила подружжю сина — Табріза.

А вже у 2021 році пара заявила, що розлучається.