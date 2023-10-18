Искусство исцеляет. Проект «Перемога Гідності» собрал 2 млн гривен на реабилитацию военнослужащих
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Культура
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Искусство исцеляет. Проект «Перемога Гідності» собрал 2 млн гривен на реабилитацию военнослужащих

Superhumans
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Источник:  online.ua

Благотворительный проект «Перемога Гідності» собрал на аукционе 2 млн гривен для Центра реабилитации и протезирования для пострадавших от войны Superhumans.

Благотворительный аукцион проекта «Перемога Гідності» для Superhumans

Недавно на благотворительном аукционе, организованном центром реабилитации и протезирования для пострадавших от войны Superhumans, была продана арт-коллекция шампанского, созданная в рамках благотворительного проекта Марии Дидковской «Перемога Гідності».

Художественная коллекция шампанского, состоящая из 6 бутылок, продана за рекордные 55 тыс долларов. Эти средства переданы центру реабилитации пострадавших от войны Superhumans.

Для нашей команды честь приобщиться к этому важному делу — реабилитации военных. Команда Superhumans – люди, которым я доверяю на 101%. Счастлива, что смогли внести свой вклад в сверхважное дело, — отметила основательница проекта «Перемога Гідності» Мария Дидковская.

Основательница проекта «Перемога Гідності» Мария Дидковская

Основная миссия благотворительного проекта «Перемога Гідності» — это помощь тем, кто рискуя своей жизнью, ежедневно борется за победу Украины.

"Перемога Гідності" - это коллекция шампанского, каждая бутылка которого является арт-объектом. Лимитированный выпуск составляет 2388 коллекционных бутылок, а к созданию был привлечен французский семейный дом Pierre Morlet.

Коллекция шампанского «Победа Достоинства»

На этикетках бутылок коллекции изображены картины современных украинских художников: Алексея Аполлонова, Николая Белоуса, Елены Придуваловой, Марины Скугаревой, Александра Сухолита и Олега Тистола.

Именно их произведения были представлены в Национальном художественном музее Украины в рамках первой с начала полномасштабного вторжения выставки «Предчувствие победы».

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