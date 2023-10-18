Мистецтво зцілює. Проєкт «Перемога Гідності» зібрав 2 млн гривень на реабілітацію військовослужбовців

Благодійний проєкт «Перемога Гідності» зібрав на аукціоні 2 млн гривень для Центру реабілітації та протезування для постраждалих від війни Superhumans.

Благодійний аукціон проєкту «Перемога Гідності» для Superhumans

Нещодавно на благодійному аукціоні, організованому центром реабілітації та протезування для постраждалих від війни Superhumans, було продано арт-колекцію шампанського, створену в рамках благодійного проєкту Марії Дідковської «Перемога Гідності».

Мистецьку колекцію шампанського, яка складається з 6 пляшок, продано за рекордні 55 тис доларів. Ці кошти передано центру реабілітації постраждалих від війни Superhumans.

Для нашої команди честь долучитися до цієї надважливої справи — реабілітації військових. Команда Superhumans — люди , яким я довіряю на 101%. Щаслива, що змогли зробити свій вклад у надважливу справу, — зазначила засновниця проєкту «Перемога Гідності» Марія Дідковська. Поширити

Засновниця проєкту «Перемога Гідності» Марія Дідковська

Основна місія благодійного проєкту «Перемога Гідності» — це допомога тим, хто ризикуючи своїм життям, щодня виборює перемогу України.

«Перемога Гідності» — це колекція шампанського, кожна пляшка якого є арт-об‘єктом. Лімітований випуск складає 2388 колекційних пляшок, а до створення було залучено французький сімейний дім Pierre Morlet.

Колекція шампанського «Перемога Гідності»

На етикетках пляшок колекції зображено картини сучасних українських художників: Олексія Аполлонова, Миколи Білоуса, Олени Придувалової, Марини Скугарєвої, Олександра Сухоліта та Олега Тістола.

Саме їхні твори були представлені в Національному художньому музеї України в рамках першої з початку повномасштабного вторгнення виставки «Передчуття перемоги».